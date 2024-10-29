Коли садити цибулю під зиму у листопаді 2024 — найкращі дати за місячним календарем

Городник садить цибулю у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Осіння посадка озимої цибулі — відмінний спосіб отримати врожай раніше та уникнути весняної метушні на городі. Озимі сорти цибулі дозволяють не лише економити час, але й забезпечити міцніші паростки, стійкі до заморозків та шкідників. Навіть новачки можуть досягти чудових результатів, якщо знати сприятливі дати та дотримуватися простих правил.

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Сприятливі та несприятливі дні для посадки озимої цибулі у листопаді 2024

Найсприятливішими датами для посадки цибулі в останній місяць осені будуть: 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30, 31 листопада.

Несприятливими днями для посадки цього озимого овочу в листопаді вважаються: 4, 5, 19 та 20 число.

Городник садить цибулю у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Основні правила посадки озимої цибулі

Осіння посадка цибулі забезпечить ранній врожай та здорові рослини навесні.

Оберіть правильну ділянку

Садіть цибулю на сонячному місці, де росли зернові культури, кукурудза, буряк, або капуста, але уникайте ділянок після картоплі, петрушки чи селери.

Ґрунт та добрива

Цибуля потребує легкого та родючого ґрунту, зокрема піщаного. Додайте перегній (5-6 кг на м²) та мінеральні добрива: 10-15 г калійної солі та 20-25 г суперфосфату на м².

Процес посадки

Висаджуйте цибулинки у борозни глибиною 5 см, залишаючи міжряддя 15-20 см та відстань між цибулинами 5-7 см. Посаджену овочеву культуру варто вкрити сухим листям чи гілками для захисту від морозу.

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