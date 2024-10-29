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Коли садити озиму цибулю у листопаді 2024 — найкращі дати

29 жовтня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Коли садити цибулю під зиму у листопаді 2024 — найкращі дати за місячним календарем
Городник садить цибулю у відкритий ґрунт. Фото: google.com
Олександра Ткачук - Редактор

Осіння посадка озимої цибулі — відмінний спосіб отримати врожай раніше та уникнути весняної метушні на городі. Озимі сорти цибулі дозволяють не лише економити час, але й забезпечити міцніші паростки, стійкі до заморозків та шкідників. Навіть новачки можуть досягти чудових результатів, якщо знати сприятливі дати та дотримуватися простих правил. 

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Розповідаємо, коли садити цибулю у листопаді 2024 року за місячним календарем та які прості правила допоможуть отримати щедрий врожай. 

Сприятливі та несприятливі дні для посадки озимої цибулі у листопаді 2024

Найсприятливішими датами для посадки цибулі в останній місяць осені будуть: 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30, 31 листопада.

Несприятливими днями для посадки цього озимого овочу в листопаді вважаються: 4, 5, 19 та 20 число. 

 

Сприятливі та несприятливі дні для посадки озимої цибулі у листопаді 2024
Городник садить цибулю у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Основні правила посадки озимої цибулі

Осіння посадка цибулі забезпечить ранній врожай та здорові рослини навесні.

Оберіть правильну ділянку 

Садіть цибулю на сонячному місці, де росли зернові культури, кукурудза, буряк, або капуста, але уникайте ділянок після картоплі, петрушки чи селери.

Ґрунт та добрива

Цибуля потребує легкого та родючого ґрунту, зокрема піщаного. Додайте перегній (5-6 кг на м²) та мінеральні добрива: 10-15 г калійної солі та 20-25 г суперфосфату на м².

Процес посадки

Висаджуйте цибулинки у борозни глибиною 5 см, залишаючи міжряддя 15-20 см та відстань між цибулинами 5-7 см. Посаджену овочеву культуру варто вкрити сухим листям чи гілками для захисту від морозу.

 

Раніше ми розповідали, як підготувати озиму цибулю до посадки у відкритий ґрунт. 

Нагадаємо, ми писали, які садові та городні культури можна посадити на дачі у листопаді. 

Також ділимося корисною порадою, як підготувати ґрунт до посадки та вирощування огірків наступного сезону. 

цибуля листопад поради город календар овочі

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