Когда сажать лук под зиму в ноябре 2024 — лучшие даты по лунному календарю

Когда сажать озимый лук в ноябре 2024 года — лучшие даты
Осенняя посадка озимого лука — отличный способ получить урожай раньше и избежать весенней суеты на огороде. Озимые сорта лука позволяют не только экономить время, но и обеспечить более прочные ростки, устойчивые к заморозкам и вредителям. Даже новички могут достичь отличных результатов, если знать благоприятные даты и соблюдать простые правила.
Рассказываем, когда сажать лук в ноябре 2024 года по лунному календарю и какие простые правила помогут получить щедрый урожай.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки озимого лука в ноябре 2024 года
Самыми благоприятными датами для посадки лука в последний месяц будут: 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30, 31 ноября.
Неблагоприятными днями для посадки этого озимого овоща в ноябре считаются: 4, 5, 19 и 20 число.
Основные правила посадки озимого лука
Осенняя посадка лука обеспечит ранний урожай и здоровые растения весной.
Выберите правильный участок
Сажайте лук на солнечном месте, где росли зерновые культуры, кукуруза, свекла или капуста, но избегайте участков после картофеля, петрушки или сельдерея.
Почва и удобрения
Лук нуждается в легкой и плодородной почве, в частности песчаной. Добавьте перегной (5-6 кг на м2) и минеральные удобрения: 10-15 г калийной соли и 20-25 г суперфосфата на м2.
Процесс посадки
Высаживайте луковицы в борозды глубиной 5 см, оставляя междурядья 15-20 см и расстояние между луковицами 5-7 см. Посаженую овощную культуру следует укрыть сухими листьями или ветвями для защиты от мороза.
Ранее мы рассказывали, как подготовить озимый лук к посадке в открытый грунт.
Напомним, мы писали, какие садовые и огородные культуры можно посадить на даче в ноябре.
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