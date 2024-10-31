Как подготовить теплицу на следующий сезон — что сделать до зимы

Женщина, которая моет теплицу. Фото: Diena.lt

После сбора урожая дачникам, у которых есть теплицы на участке, необходимо подготовить их к новому сезону. Опытные огородники рассказали, как это можно с легкостью сделать, чтобы не потратить много денег и нервов на этот процесс на огороде.

Об этом рассказывают на канале "Дача Сад та Город" в Telegram.

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Как подготовить конструкцию

Если вы уже собрали урожай и хотите сделать так, чтобы ваша теплица была готова для посадки новых огородных растений в следующем сезоне, тогда сначала удалите оттуда все растения с сорняками и другим мусором, который там скопился.

Процесс опрыскивания теплицы изнутри. Фото: Hectarul

После этого помойте теплицу дегтярным или хозяйственным мылом. Что касается деревянного каркаса, то его можно белить смесью гашеной извести в сочетании с медным купоросом. Чтобы его приготовить, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Гашеная известь — 2,5 килограмма

Вода — десять литров

Медный купорос — 100 грамм

Если вы заметили ржавчину на металлической конструкции, воспользуйтесь обычным столовым уксусом, чтобы ее убрать. И обязательно поставьте подпорки, чтобы теплица не разрушилась из-за большого количества снега зимой.

Как подготовить почву

Чтобы восстановить почву в теплице после прошлых урожаев, пролейте ее такими средствами, как:

Фитоспорин

Триходермин

Но обязательно закройте все двери и форточки, чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри теплицы во время обработки.

Что касается подкормки грунта, то на один квадратный метр теплицы вам нужно взять такие удобрения, как:

Суперфосфат — 50 грамм

Сульфат калия — 30 грамм

Зрелый компост

Процесс подкормки почвы на огороде. Фото: House Digest

Рассыпьте на почве эти удобрения и тщательно перекопайте землю. Кстати, можете также посеять некоторые сидераты, которые улучшат структуру почвы. Речь идет о таких сидератах, как:

Фацелия

Бобовые

Горчица

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