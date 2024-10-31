Как подготовить теплицу на следующий сезон — что сделать до зимы

Как правильно подготовить теплицу к новому сезону — советы
После сбора урожая дачникам, у которых есть теплицы на участке, необходимо подготовить их к новому сезону. Опытные огородники рассказали, как это можно с легкостью сделать, чтобы не потратить много денег и нервов на этот процесс на огороде.
Об этом рассказывают на канале "Дача Сад та Город" в Telegram.
Подготовка теплицы к следующему сезону — как это делать
Как подготовить конструкцию
Если вы уже собрали урожай и хотите сделать так, чтобы ваша теплица была готова для посадки новых огородных растений в следующем сезоне, тогда сначала удалите оттуда все растения с сорняками и другим мусором, который там скопился.
После этого помойте теплицу дегтярным или хозяйственным мылом. Что касается деревянного каркаса, то его можно белить смесью гашеной извести в сочетании с медным купоросом. Чтобы его приготовить, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Гашеная известь — 2,5 килограмма
- Вода — десять литров
- Медный купорос — 100 грамм
Если вы заметили ржавчину на металлической конструкции, воспользуйтесь обычным столовым уксусом, чтобы ее убрать. И обязательно поставьте подпорки, чтобы теплица не разрушилась из-за большого количества снега зимой.
Как подготовить почву
Чтобы восстановить почву в теплице после прошлых урожаев, пролейте ее такими средствами, как:
- Фитоспорин
- Триходермин
Но обязательно закройте все двери и форточки, чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри теплицы во время обработки.
Что касается подкормки грунта, то на один квадратный метр теплицы вам нужно взять такие удобрения, как:
- Суперфосфат — 50 грамм
- Сульфат калия — 30 грамм
- Зрелый компост
Рассыпьте на почве эти удобрения и тщательно перекопайте землю. Кстати, можете также посеять некоторые сидераты, которые улучшат структуру почвы. Речь идет о таких сидератах, как:
- Фацелия
- Бобовые
- Горчица
Напомним, мы писали о том, как защитить малиновые кустарники от зимних морозов.
Раньше мы рассказывали о том, какие растения можно посадить на огороде в зимнее время года.
Также мы сообщали о том, как можно разрыхлить почву на огороде без лопаты.
Читайте Новини.LIVE!