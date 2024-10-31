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Как правильно подготовить теплицу к новому сезону — советы

31 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как подготовить теплицу на следующий сезон — что сделать до зимы
Женщина, которая моет теплицу. Фото: Diena.lt
Кристина Кучугурная - Редактор

После сбора урожая дачникам, у которых есть теплицы на участке, необходимо подготовить их к новому сезону. Опытные огородники рассказали, как это можно с легкостью сделать, чтобы не потратить много денег и нервов на этот процесс на огороде.

Об этом рассказывают на канале "Дача Сад та Город" в Telegram.

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Как подготовить конструкцию

Если вы уже собрали урожай и хотите сделать так, чтобы ваша теплица была готова для посадки новых огородных растений в следующем сезоне, тогда сначала удалите оттуда все растения с сорняками и другим мусором, который там скопился.

Мытье теплицы
Процесс опрыскивания теплицы изнутри. Фото: Hectarul

После этого помойте теплицу дегтярным или хозяйственным мылом. Что касается деревянного каркаса, то его можно белить смесью гашеной извести в сочетании с медным купоросом. Чтобы его приготовить, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Гашеная известь — 2,5 килограмма
  • Вода — десять литров
  • Медный купорос — 100 грамм

Если вы заметили ржавчину на металлической конструкции, воспользуйтесь обычным столовым уксусом, чтобы ее убрать. И обязательно поставьте подпорки, чтобы теплица не разрушилась из-за большого количества снега зимой.

Как подготовить почву

Чтобы восстановить почву в теплице после прошлых урожаев, пролейте ее такими средствами, как:

  • Фитоспорин
  • Триходермин

Но обязательно закройте все двери и форточки, чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри теплицы во время обработки.

Что касается подкормки грунта, то на один квадратный метр теплицы вам нужно взять такие удобрения, как:

  • Суперфосфат — 50 грамм
  • Сульфат калия — 30 грамм
  • Зрелый компост
Подкормка почвы
Процесс подкормки почвы на огороде. Фото: House Digest

Рассыпьте на почве эти удобрения и тщательно перекопайте землю. Кстати, можете также посеять некоторые сидераты, которые улучшат структуру почвы. Речь идет о таких сидератах, как:

  • Фацелия
  • Бобовые
  • Горчица

Напомним, мы писали о том, как защитить малиновые кустарники от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения можно посадить на огороде в зимнее время года.

Также мы сообщали о том, как можно разрыхлить почву на огороде без лопаты.

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