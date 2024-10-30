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Що зробити з малиною восени, щоб не дати їй замерзнути взимку

30 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити малину від замерзання взимку — поради дачникам
Дачниця, яка збирає малину на городі. Фото: Agroclub.rs
Христина Кучугурна - Редактор

Взимку багато рослин на городі, зокрема, малина, потребують захисту, адже вони можуть замерзнути і загинути, а цього не можна допускати. Досвідчені дачники пояснили, як можна захистити ягідні чагарники від зимових морозів, щоб не занапастити рослини.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Ні для кого не секрет, що малина — це дуже смачна літня ягода, якою багато хто любить ласувати у відповідний сезон. Якщо ви хочете і далі насолоджуватися цією ягодою з власного городу, вам необхідно її захистити від зимових морозів. А щоб не зіпсувати врожай, потрібно знати, як саме це робити.

Малина
Великі ягоди на малиновому кущі. Фото: Gardening.org

Що треба зробити з малиною восени, щоб захистити її від морозів

Скоріш за все, пагони, які ростуть у вертикальному положенні, втратять вологу і загинуть взимку, тому їх потрібно пригнути до землі так, щоб утримувальний шнур був на висоті в 20-25 сантиметрів від ґрунту. Можете вбити кілочки по периметру посадок, щоб прив’язати до них стрічку або шнур.

Напередодні зими краще прибрати листя, яке восени опаде або постраждає від заморозків, і спалити його. Важливо також вчасно випрямити і підв’язати малинові кущі.  

Малиновый куст
Стигла малина на чагарнику. Фото: Freepik

Що стосується накриття, то не потрібно його робити в умовах великої кількості снігу взимку, адже він здатний сам по собі захистити малинові чагарники. Однак, якщо надворі немає снігу, його мало або часто дмуть потужні вітри, накрийте притиснуті пагони геотекстилем у декілька шарів.

Дачники з досвідом наголошують, що цей метод захисту не дасть малиновим кущам загинути навіть в умовах сильних морозів і потужних вітрів. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому варто підживлювати малинові чагарники в осінній сезон року. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно садити малинові кущі в осінній період.  

Також ми повідомляли про те, чому важливо обрізати малину восени і як це правильно робити.

осінь ягоди поради город малина зима

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