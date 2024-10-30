Як захистити малину від замерзання взимку — поради дачникам

Що зробити з малиною восени, щоб не дати їй замерзнути взимку
Взимку багато рослин на городі, зокрема, малина, потребують захисту, адже вони можуть замерзнути і загинути, а цього не можна допускати. Досвідчені дачники пояснили, як можна захистити ягідні чагарники від зимових морозів, щоб не занапастити рослини.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Ні для кого не секрет, що малина — це дуже смачна літня ягода, якою багато хто любить ласувати у відповідний сезон. Якщо ви хочете і далі насолоджуватися цією ягодою з власного городу, вам необхідно її захистити від зимових морозів. А щоб не зіпсувати врожай, потрібно знати, як саме це робити.
Що треба зробити з малиною восени, щоб захистити її від морозів
Скоріш за все, пагони, які ростуть у вертикальному положенні, втратять вологу і загинуть взимку, тому їх потрібно пригнути до землі так, щоб утримувальний шнур був на висоті в 20-25 сантиметрів від ґрунту. Можете вбити кілочки по периметру посадок, щоб прив’язати до них стрічку або шнур.
Напередодні зими краще прибрати листя, яке восени опаде або постраждає від заморозків, і спалити його. Важливо також вчасно випрямити і підв’язати малинові кущі.
Що стосується накриття, то не потрібно його робити в умовах великої кількості снігу взимку, адже він здатний сам по собі захистити малинові чагарники. Однак, якщо надворі немає снігу, його мало або часто дмуть потужні вітри, накрийте притиснуті пагони геотекстилем у декілька шарів.
Дачники з досвідом наголошують, що цей метод захисту не дасть малиновим кущам загинути навіть в умовах сильних морозів і потужних вітрів.
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