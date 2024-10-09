Чим підживити малину восени — навіщо це робити, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай малини на городі. Фото: Pinterest

Для гарного врожаю завжди важливо правильно доглядати городні та садові культури, зокрема, ягідні чагарники. Досвідчені дачники рекомендують восени підживлювати малину, щоб на ній з’явилося багато стиглих ягід, а чому це треба робити саме в цей сезон, розповідаємо далі.

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У момент вирощування тієї чи іншої рослини необхідно дотримуватися певних правил догляду. Зокрема, важливо не тільки правильно садити, поливати і обрізати, а й "годувати" відповідними добривами, які допоможуть підвищити рівень врожайності культур.

Великий врожай малини на кущі. Фото: Pinterest

Це ж стосується і малини, яку важливо підживлювати восени, щоб вона дала гарний врожай. Дізнайтеся, навіщо підживлювати ці ягоди і які саме добрива необхідно додавати під час цього процесу, щоб збільшити врожай малини.

Чому варто підживлювати малинові кущі восени

Таке підживлення допоможе ягідним чагарникам стати міцнішими і краще пережити морози в зимовий період. До того ж, осіннє "годування" малини допоможе їй дати рясний врожай великих і солодких ягід, вам — насолодитися смаколиками влітку.

Чим варто підживлювати малину в осінній сезон

Багато дачників звикли "годувати" малинові кущі навесні, однак, городники з досвідом рекомендують це робити восени, а саме — в жовтні. У цей місяць необхідно підживлювати кожен малиновий кущик мінеральними добривами.

Процес підживлення малинових кущів на городі. Фото: Pinterest

Для цього вам потрібно звернути увагу на ряд певних добрив і вибрати серед них ті, які, на вашу думку, будуть найефективнішими. Отже, досвідчені дачники рекомендують обрати з таких добрив, як:

Сульфат калію — 40 грамів

Калімагнезія — 30 грамів

Суперфосфат — приблизно 50 грамів

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити малинові кущі на городі восени.

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