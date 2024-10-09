Чим підживити малину восени — навіщо це робити, поради дачникам

Чому важливо підживити малину восени — чим саме це варто робити
Для гарного врожаю завжди важливо правильно доглядати городні та садові культури, зокрема, ягідні чагарники. Досвідчені дачники рекомендують восени підживлювати малину, щоб на ній з’явилося багато стиглих ягід, а чому це треба робити саме в цей сезон, розповідаємо далі.
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У момент вирощування тієї чи іншої рослини необхідно дотримуватися певних правил догляду. Зокрема, важливо не тільки правильно садити, поливати і обрізати, а й "годувати" відповідними добривами, які допоможуть підвищити рівень врожайності культур.
Це ж стосується і малини, яку важливо підживлювати восени, щоб вона дала гарний врожай. Дізнайтеся, навіщо підживлювати ці ягоди і які саме добрива необхідно додавати під час цього процесу, щоб збільшити врожай малини.
Чому варто підживлювати малинові кущі восени
Таке підживлення допоможе ягідним чагарникам стати міцнішими і краще пережити морози в зимовий період. До того ж, осіннє "годування" малини допоможе їй дати рясний врожай великих і солодких ягід, вам — насолодитися смаколиками влітку.
Чим варто підживлювати малину в осінній сезон
Багато дачників звикли "годувати" малинові кущі навесні, однак, городники з досвідом рекомендують це робити восени, а саме — в жовтні. У цей місяць необхідно підживлювати кожен малиновий кущик мінеральними добривами.
Для цього вам потрібно звернути увагу на ряд певних добрив і вибрати серед них ті, які, на вашу думку, будуть найефективнішими. Отже, досвідчені дачники рекомендують обрати з таких добрив, як:
- Сульфат калію — 40 грамів
- Калімагнезія — 30 грамів
- Суперфосфат — приблизно 50 грамів
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно садити малинові кущі на городі восени.
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