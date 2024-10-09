Чем подкормить малину осенью — зачем это делать, советы дачникам

Человек, собирающий урожай малины на огороде. Фото: Pinterest

Для хорошего урожая всегда важно правильно ухаживать за огородными и садовыми культурами, в частности, за ягодными кустарниками. Опытные дачники рекомендуют осенью подкармливать малину, чтобы на ней появилось много спелых ягод, а почему это нужно делать именно в этот сезон, рассказываем далее.

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В момент выращивания того или иного растения необходимо соблюдать определенные правила ухода. В частности, важно не только правильно сажать, поливать и обрезать, но и "кормить" соответствующими удобрениями, которые помогут повысить уровень урожайности культур.

Большой урожай малины на кусте. Фото: Pinterest

Это касается и малины, которую важно подкармливать осенью, чтобы она дала хороший урожай. Узнайте, зачем подкармливать эти ягоды и какие удобрения необходимо добавлять во время этого процесса, чтобы увеличить урожай малины.

Почему стоит подкармливать малиновые кусты осенью

Такая подкормка поможет ягодным кустарникам стать крепче и лучше пережить морозы в зимний период. К тому же, осеннее "кормление" малины поможет ей дать обильный урожай больших и сладких ягод, а вам — насладиться вкусностями летом.

Чем стоит подкармливать малину в осенний сезон

Многие дачники привыкли "кормить" малиновые кусты весной, однако, огородники с опытом рекомендуют это делать осенью, а именно — в октябре. В этот месяц необходимо подпитывать каждый малиновый кустик минеральными удобрениями.

Процесс подкормки малиновых кустов на огороде. Фото: Pinterest

Для этого вам нужно обратить внимание на ряд определенных удобрений и выбрать из них те, которые, по вашему мнению, будут наиболее эффективными. Итак, опытные дачники рекомендуют выбрать из таких удобрений, как:

Сульфат калия — 40 грамм

Калимагнезия — 30 грамм

Суперфосфат — примерно 50 грамм

Напомним, мы писали о том, как правильно сажать малиновые кусты на огороде осенью.

Раньше мы рассказывали о том, почему малина становится червивой и как спасти урожай ягоды.

Также мы сообщали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину на огороде.