Как защитить малину от замерзания зимой — советы дачникам

Что сделать с малиной осенью, чтобы не дать ей замерзнуть зимой
Зимой многие растения на огороде, в частности, малина, нуждаются в защите, ведь они могут замерзнуть и погибнуть, а этого нельзя допускать. Опытные дачники объяснили, как можно защитить ягодные кустарники от зимних морозов, чтобы не погубить растения.
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Ни для кого не секрет, что малина — это очень вкусная летняя ягода, которой многие любят лакомиться в соответствующий сезон. Если вы хотите и дальше наслаждаться этой ягодой из собственного огорода, вам необходимо ее защитить от зимних морозов. А чтобы не испортить урожай, нужно знать, как это делать.
Что нужно сделать с малиной осенью, чтобы защитить ее от морозов
Скорее всего, побеги, которые растут в вертикальном положении, потеряют влагу и погибнут зимой, поэтому их нужно пригнуть к земле так, чтобы удерживающий шнур был на высоте в 20-25 сантиметров от грунта. Можете вбить колышки по периметру посадок, чтобы привязать к ним ленту или шнур.
Накануне зимы лучше убрать листья, которые осенью опадут или пострадают от заморозков, и сжечь их. Важно также своевременно выпрямить и подвязать малиновые кусты.
Что касается накрытия, то не нужно его делать в условиях обилия снега зимой, ведь он способен сам по себе защитить малиновые кустарники. Однако, если на улице нет снега, его мало или часто дуют мощные ветра, накройте прижатые побеги геотекстилем в несколько слоев.
Дачники с опытом отмечают, что этот метод защиты не даст малиновым кустам погибнуть даже в условиях сильных морозов и мощных ветров.
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