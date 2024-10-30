Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что сделать с малиной осенью, чтобы не дать ей замерзнуть зимой arrow

Что сделать с малиной осенью, чтобы не дать ей замерзнуть зимой

30 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить малину от замерзания зимой — советы дачникам
Дачница, собирающая малину на огороде. Фото: Agroclub.rs
Кристина Кучугурная - Редактор

Зимой многие растения на огороде, в частности, малина, нуждаются в защите, ведь они могут замерзнуть и погибнуть, а этого нельзя допускать. Опытные дачники объяснили, как можно защитить ягодные кустарники от зимних морозов, чтобы не погубить растения.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Ни для кого не секрет, что малина — это очень вкусная летняя ягода, которой многие любят лакомиться в соответствующий сезон. Если вы хотите и дальше наслаждаться этой ягодой из собственного огорода, вам необходимо ее защитить от зимних морозов. А чтобы не испортить урожай, нужно знать, как это делать.

Малина
Большие ягоды на малиновом кусте. Фото: Gardening.org

Что нужно сделать с малиной осенью, чтобы защитить ее от морозов

Скорее всего, побеги, которые растут в вертикальном положении, потеряют влагу и погибнут зимой, поэтому их нужно пригнуть к земле так, чтобы удерживающий шнур был на высоте в 20-25 сантиметров от грунта. Можете вбить колышки по периметру посадок, чтобы привязать к ним ленту или шнур.

Накануне зимы лучше убрать листья, которые осенью опадут или пострадают от заморозков, и сжечь их. Важно также своевременно выпрямить и подвязать малиновые кусты.

Малиновый куст
Спелая малина на кустарнике. Фото: Freepik

Что касается накрытия, то не нужно его делать в условиях обилия снега зимой, ведь он способен сам по себе защитить малиновые кустарники. Однако, если на улице нет снега, его мало или часто дуют мощные ветра, накройте прижатые побеги геотекстилем в несколько слоев.

Дачники с опытом отмечают, что этот метод защиты не даст малиновым кустам погибнуть даже в условиях сильных морозов и мощных ветров.

Напомним, мы писали о том, почему следует подкармливать малиновые кустарники в осенний сезон года.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно сажать малиновые кусты в осенний период.

Также мы сообщали, почему важно обрезать малину осенью и как это правильно делать.

осень ягоды советы огород малина зима

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

10:38 Во Львове экс-директор выписывала премии маме — что решил суд

10:32 Впервые за 130 лет — на горе Фудзи до сих пор не выпал снег

10:29 Повестка по почте — юристы назвали условия для обжалования

10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

10:11 На Харьковщине судили предателя за настройку росТВ

10:03 Зеленский официально уволил Костина с должности Генпрокурора

09:58 Зеленский встретился с руководителями ТГ и районов Закарпатья

09:54 В Николаеве депутаты выделили почти 8 млн на телесюжеты о себе

09:45 Оккупированный Бердянск атакуют дроны — есть проблемы со светом

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре