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Як захистити малину від хвороб та шкідників — особливий сольовий розчин

12 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як захистити малину восени за допомогою солі — простий засіб від хвороб і шкідників
Обробка кущів малини сольовим розчином. Колаж: Новини.LIVE
Олександра Ткачук - Редактор

Малина, як й інші садові культури, потребує захисту від хвороб та шкідників, який можна забезпечити без "хімії" за допомогою народних засобів. Один з найефективніших, який давно зарекомендував себе серед садівників, — сольовий розчин. Цей метод ефективно допомагає підтримати здоров'я кущів.

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Як правильно приготувати сольовий розчин і використовувати його для боротьби з хворобами та шкідниками малини, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі. 

Як сіль може забезпечити здоров'я кущам малини та саду

Використання солі як захисного засобу для рослин — давно вже не новина для досвідчених садівників. Сіль слугує не тільки захистом, а й підживленням для багатьох культур. 

В окремих випадках та у помірних кількостях сіль здатна: 

  • покращити водопоглинання, стимулюючи коріння рослин;
  • покращити здатність рослин вбирати корисні речовини, що знаходяться в ґрунті;
  • стати додатковим джерелом натрію;
  • зміцнити імунітет культури;
  • збільшити кількість врожаю та розміри плодів, завдяки хлористому натрію;
  • покращити смакові якості плодів;
  • знищити деякі види шкідників;
  • побороти деякі хвороби. 

Однак, варто бути обережним, оскільки надмірна кількість солі може негативно вплинути на рослини, знизивши їх продуктивність і навіть призвести до загибелі.

 

Як сіль може забезпечити здоров'я кущам малини та саду
Жменя кухонної солі. Фото: CDN

Як приготувати цілющій сольовий розчин для малини 

Щоб приготувати спеціальне підживлення на основі солі, вам знадобиться: 

  • відро води (10 л);
  • сіль — 45 г.

Отриманим засобом поливають малинник. Такий засіб захищає рослину від численних захворювань. Дачники вказують, що найбільшу ефективність відзначено у профілактиці фітофтори.

Захистити кущі малини від грибка допоможе наступний розчин:

  • відро води (10 л); 
  • сіль — 1 кг.

Хлористий натрій ретельно розмішують перед застосуванням, обробляють рослини та ґрунт.

Відлякати комах-шкідників допоможе такий засіб:

  • відро води (10 л); 
  • сіль — 100 г;
  • господарське мило — 2 ст. л.

Такий засіб заливають у пульверизатор та обприскують малину.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити з малиною у жовтні, щоб вона порадувала вас великим врожаєм у майбутньому.

Нагадаємо, ми писали, як правильно потрібно садити малину восени.

Також ділимося з вами корисною порадою, який простий та ефективний засіб слід використати восени, щоб врятувати сад від попелиці

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