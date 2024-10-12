Як захистити малину восени за допомогою солі — простий засіб від хвороб і шкідників

Обробка кущів малини сольовим розчином. Колаж: Новини.LIVE

Малина, як й інші садові культури, потребує захисту від хвороб та шкідників, який можна забезпечити без "хімії" за допомогою народних засобів. Один з найефективніших, який давно зарекомендував себе серед садівників, — сольовий розчин. Цей метод ефективно допомагає підтримати здоров'я кущів.

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Як сіль може забезпечити здоров'я кущам малини та саду

Використання солі як захисного засобу для рослин — давно вже не новина для досвідчених садівників. Сіль слугує не тільки захистом, а й підживленням для багатьох культур.

В окремих випадках та у помірних кількостях сіль здатна:

покращити водопоглинання, стимулюючи коріння рослин;

покращити здатність рослин вбирати корисні речовини, що знаходяться в ґрунті;

стати додатковим джерелом натрію;

зміцнити імунітет культури;

збільшити кількість врожаю та розміри плодів, завдяки хлористому натрію;

покращити смакові якості плодів;

знищити деякі види шкідників;

побороти деякі хвороби.

Однак, варто бути обережним, оскільки надмірна кількість солі може негативно вплинути на рослини, знизивши їх продуктивність і навіть призвести до загибелі.

Жменя кухонної солі. Фото: CDN

Як приготувати цілющій сольовий розчин для малини

Щоб приготувати спеціальне підживлення на основі солі, вам знадобиться:

відро води (10 л);

сіль — 45 г.

Отриманим засобом поливають малинник. Такий засіб захищає рослину від численних захворювань. Дачники вказують, що найбільшу ефективність відзначено у профілактиці фітофтори.

Захистити кущі малини від грибка допоможе наступний розчин:

відро води (10 л);

сіль — 1 кг.

Хлористий натрій ретельно розмішують перед застосуванням, обробляють рослини та ґрунт.

Відлякати комах-шкідників допоможе такий засіб:

відро води (10 л);

сіль — 100 г;

господарське мило — 2 ст. л.

Такий засіб заливають у пульверизатор та обприскують малину.

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