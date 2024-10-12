Як захистити малину восени за допомогою солі — простий засіб від хвороб і шкідників

Як захистити малину від хвороб та шкідників — особливий сольовий розчин
Малина, як й інші садові культури, потребує захисту від хвороб та шкідників, який можна забезпечити без "хімії" за допомогою народних засобів. Один з найефективніших, який давно зарекомендував себе серед садівників, — сольовий розчин. Цей метод ефективно допомагає підтримати здоров'я кущів.
Як правильно приготувати сольовий розчин і використовувати його для боротьби з хворобами та шкідниками малини, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.
Як сіль може забезпечити здоров'я кущам малини та саду
Використання солі як захисного засобу для рослин — давно вже не новина для досвідчених садівників. Сіль слугує не тільки захистом, а й підживленням для багатьох культур.
В окремих випадках та у помірних кількостях сіль здатна:
- покращити водопоглинання, стимулюючи коріння рослин;
- покращити здатність рослин вбирати корисні речовини, що знаходяться в ґрунті;
- стати додатковим джерелом натрію;
- зміцнити імунітет культури;
- збільшити кількість врожаю та розміри плодів, завдяки хлористому натрію;
- покращити смакові якості плодів;
- знищити деякі види шкідників;
- побороти деякі хвороби.
Однак, варто бути обережним, оскільки надмірна кількість солі може негативно вплинути на рослини, знизивши їх продуктивність і навіть призвести до загибелі.
Як приготувати цілющій сольовий розчин для малини
Щоб приготувати спеціальне підживлення на основі солі, вам знадобиться:
- відро води (10 л);
- сіль — 45 г.
Отриманим засобом поливають малинник. Такий засіб захищає рослину від численних захворювань. Дачники вказують, що найбільшу ефективність відзначено у профілактиці фітофтори.
Захистити кущі малини від грибка допоможе наступний розчин:
- відро води (10 л);
- сіль — 1 кг.
Хлористий натрій ретельно розмішують перед застосуванням, обробляють рослини та ґрунт.
Відлякати комах-шкідників допоможе такий засіб:
- відро води (10 л);
- сіль — 100 г;
- господарське мило — 2 ст. л.
Такий засіб заливають у пульверизатор та обприскують малину.
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