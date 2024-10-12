Как защитить малину осенью с помощью соли — простое средство от болезней и вредителей

Как защитить малину от болезней и вредителей — особый солевой раствор
Малина, как и другие садовые культуры, нуждается в защите от болезней и вредителей, которую можно обеспечить без "химии" с помощью народных средств. Один из самых эффективных, давно зарекомендовавший себя среди садоводов, — солевой раствор. Этот метод эффективно помогает поддержать здоровье кустов.
Как правильно приготовить солевой раствор и использовать его для борьбы с болезнями и вредителями малины, узнайте далее в нашем материале.
Как соль может обеспечить здоровье кустам малины и сада
Использование соли в качестве защитного средства для растений давно уже не новость для опытных садоводов. Соль служит не только защитой, но и подкормкой для многих культур.
В отдельных случаях и в умеренных количествах соль способна:
- улучшить водопоглощение, стимулируя корни растений;
- улучшить способность растений впитывать полезные вещества, находящиеся в почве;
- стать дополнительным источником натрия;
- укрепить иммунитет культуры;
- увеличить количество урожая и размеры плодов благодаря хлористому натрию;
- улучшить вкусовые качества плодов;
- уничтожить некоторые виды вредителей;
- побороть некоторые болезни.
Однако следует соблюдать осторожность, поскольку чрезмерное количество соли может негативно повлиять на растения, снизив их продуктивность и даже привести к гибели.
Как приготовить целебный солевой раствор для малины
Чтобы приготовить специальную подкормку на основе соли, вам понадобится:
- ведро воды (10 л);
- соль — 45 г.
Полученным средством поливают малинник. Такое средство защищает растение от многих заболеваний. Дачники указывают, что наибольшая эффективность отмечена в профилактике фитофторов.
Защитить кусты малины от грибка поможет следующий раствор:
- ведро воды (10 л);
- соль — 1 кг.
Хлористый натрий тщательно размешивают перед применением, обрабатывают растения и почву.
Отпугнуть насекомых-вредителей поможет такое средство:
- ведро воды (10 л);
- соль — 100 г;
- хозяйственное мыло — 2 ст. л.
Такое средство заливают в пульверизатор и опрыскивают малину.
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