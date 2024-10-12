Как защитить малину осенью с помощью соли — простое средство от болезней и вредителей

Обработка кустов малины солевым раствором. Коллаж: Новини.LIVE

Малина, как и другие садовые культуры, нуждается в защите от болезней и вредителей, которую можно обеспечить без "химии" с помощью народных средств. Один из самых эффективных, давно зарекомендовавший себя среди садоводов, — солевой раствор. Этот метод эффективно помогает поддержать здоровье кустов.

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Как соль может обеспечить здоровье кустам малины и сада

Использование соли в качестве защитного средства для растений давно уже не новость для опытных садоводов. Соль служит не только защитой, но и подкормкой для многих культур.

В отдельных случаях и в умеренных количествах соль способна:

улучшить водопоглощение, стимулируя корни растений;

улучшить способность растений впитывать полезные вещества, находящиеся в почве;

стать дополнительным источником натрия;

укрепить иммунитет культуры;

увеличить количество урожая и размеры плодов благодаря хлористому натрию;

улучшить вкусовые качества плодов;

уничтожить некоторые виды вредителей;

побороть некоторые болезни.

Однако следует соблюдать осторожность, поскольку чрезмерное количество соли может негативно повлиять на растения, снизив их продуктивность и даже привести к гибели.

Горсть поваренной соли. Фото: CDN

Как приготовить целебный солевой раствор для малины

Чтобы приготовить специальную подкормку на основе соли, вам понадобится:

ведро воды (10 л);

соль — 45 г.

Полученным средством поливают малинник. Такое средство защищает растение от многих заболеваний. Дачники указывают, что наибольшая эффективность отмечена в профилактике фитофторов.

Защитить кусты малины от грибка поможет следующий раствор:

ведро воды (10 л);

соль — 1 кг.

Хлористый натрий тщательно размешивают перед применением, обрабатывают растения и почву.

Отпугнуть насекомых-вредителей поможет такое средство:

ведро воды (10 л);

соль — 100 г;

хозяйственное мыло — 2 ст. л.

Такое средство заливают в пульверизатор и опрыскивают малину.

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