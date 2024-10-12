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Как защитить малину от болезней и вредителей — особый солевой раствор

12 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как защитить малину осенью с помощью соли — простое средство от болезней и вредителей
Обработка кустов малины солевым раствором. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Малина, как и другие садовые культуры, нуждается в защите от болезней и вредителей, которую можно обеспечить без "химии" с помощью народных средств. Один из самых эффективных, давно зарекомендовавший себя среди садоводов, — солевой раствор. Этот метод эффективно помогает поддержать здоровье кустов.

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Как правильно приготовить солевой раствор и использовать его для борьбы с болезнями и вредителями малины, узнайте далее в нашем материале.

Как соль может обеспечить здоровье кустам малины и сада

Использование соли в качестве защитного средства для растений давно уже не новость для опытных садоводов. Соль служит не только защитой, но и подкормкой для многих культур.

В отдельных случаях и в умеренных количествах соль способна:

  • улучшить водопоглощение, стимулируя корни растений;
  • улучшить способность растений впитывать полезные вещества, находящиеся в почве;
  • стать дополнительным источником натрия;
  • укрепить иммунитет культуры;
  • увеличить количество урожая и размеры плодов благодаря хлористому натрию;
  • улучшить вкусовые качества плодов;
  • уничтожить некоторые виды вредителей;
  • побороть некоторые болезни.

Однако следует соблюдать осторожность, поскольку чрезмерное количество соли может негативно повлиять на растения, снизив их продуктивность и даже привести к гибели.

 

Как соль может обеспечить здоровье кустам малины и сада.
Горсть поваренной соли. Фото: CDN

Как приготовить целебный солевой раствор для малины

Чтобы приготовить специальную подкормку на основе соли, вам понадобится:

  • ведро воды (10 л);
  • соль — 45 г.

Полученным средством поливают малинник. Такое средство защищает растение от многих заболеваний. Дачники указывают, что наибольшая эффективность отмечена в профилактике фитофторов.

Защитить кусты малины от грибка поможет следующий раствор:

  • ведро воды (10 л);
  • соль — 1 кг.

Хлористый натрий тщательно размешивают перед применением, обрабатывают растения и почву.

Отпугнуть насекомых-вредителей поможет такое средство:

  • ведро воды (10 л);
  • соль — 100 г;
  • хозяйственное мыло — 2 ст. л.

Такое средство заливают в пульверизатор и опрыскивают малину.

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать с малиной в октябре, чтобы она обрадовала вас большим урожаем в будущем.

Напомним, мы писали, как правильно нужно сажать малину осенью.

Также делимся с вами полезным советом, какое простое и эффективное средство следует использовать осенью, чтобы спасти сад от тли.

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