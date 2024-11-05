Як миттєво позбутися хрону на городі — ефективні методи

Людина, яка тримає викопаний хрін у руках. Фото: Pixabay

Багато людей використовують хрін на кухні або в народній медицині, але для дачників він може стати справжньою проблемою, адже розростається до величезних масштабів, через що його важко прибрати. Якщо це відбулося на вашій ділянці, дізнайтеся, як швидко вивести цю рослину.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Експерти стверджують, що коренева система хрону здатна досягати семи метрів глибини. Тому якщо ця рослина розрослася на вашій ділянці та почала створювати величезні проблеми, вам варто розуміти, як можна її позбутися.

Рослина хрону на городі. Фото: Pinterest

Як побороти хрін на ділянці

Чого краще уникати при боротьбі з хроном

У жодному разі не перерізайте кореневу систему цієї рослини лопатою або ножем. Річ у тому, що хрін пустить ще більше коріння, що може наробити справжнього лиха на вашому городі. Не можна також залишати частинки коріння хрону в землі, адже вони пустять відростки і вкоріняться в землю, а це також негативно вплине на ваш врожай.

Можна насипати на свіжі зрізи хрону звичайну кухонну сіль, але якщо у вас велика дачна ділянка, то це вам не підходить.

Викопаний хрін на траві. Фото: Desigusxpro

Що варто робити з хроном на городі

Щоб раз і назавжди позбутися цієї проблемної рослини, покропіть весь свій город гербіцидами. Однак, запам’ятайте, що робити це краще тоді, коли надворі немає опадів. І знайте, що після цих препаратів тільки листе хрону стане жовтим, адже коренева система ніяк не контактує з ними.

Саме тому досвідчені дачники рекомендують користуватися одразу декількома методами боротьби одночасно, щоб точно позбутися цієї рослини на городі.

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