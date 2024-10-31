Де не можна садити малину — заборонені місця на городі

Людина, яка садить кущ малини на городі. Фото: Focus Garden

Щоб виростити найкращий врожай малини на своєму городі, важливо не тільки підібрати сорт, а й посадити її у правильному місці. Однак є місця, де категорично не можна садити ці ягідні чагарники, адже можна занапастити рослини, і досвідчені дачники розповіли про них.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Тінисті ділянки

Малині потрібно багато сонячного світла, щоб вона могла повноцінно рости і розвиватися. Посадивши цю ягоду в тіні, ви автоматично скорочуєте її врожай і уповільнюєте розвиток. Тому садити ягоду треба там, де на неї потраплятиме, щонайменше, шість-вісім годин сонця на день.

Кислі та важкі ґрунти

Малина не дасть гарний врожай, якщо буде рости на глинистих та торф’яних ґрунтах, які мають високий рівень кислотності. Річ у тім, що можуть виникнути проблеми з дренажем, а це погано впливає на коріння куща. В ідеалі — посадити малину на родючому, добре дренованому і нейтральному ґрунті.

Посадка малинового куща в саду. Фото: Freepik

Низини і перезволожені ділянки

Малина не любить надмірний рівень вологи, тому якщо ви посадите її на низинах або там, де постійно накопичується вода, у кущів можуть згнити коріння, що призведе до загибелі рослин. Важливо садити ягоду на добре дренованих ділянках, враховуючи рівень ґрунтових вод.

Близьке залягання ґрунтових вод

Якщо ґрунтові води розташовані на відстані в менш, ніж один метр від поверхні, це може загубити малину. У цьому випадку ягоди постраждають від надмірної кількості вологи, що погано вплине на її стан і рівень врожайності.

Люди, які висаджують малину. Фото: Pinterest

Місця біля великих дерев

Запам’ятайте, що малина дуже не любить "змагатися" за сонячне світло і корисні елементи, а біля великих дерев вона буде в затінку. Річ у тому, що коріння таких дерев відбиратиме в чагарників всю воду і мінерали, які потрібні їм для правильного розвитку.

Місця біля деяких рослин

Малина дуже не любить рости біля деяких рослин, тому краще остерігатися посадки цієї ягоди з такими культурами, як:

Вишня

Жасмин

Обліпиха

Виноград

Ожина

Суниця

Груша

Полуниця

Яблуня

Слива

Айва

Абрикос

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