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Это очень опасно — где на огороде никогда нельзя сажать малину

31 октября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Где нельзя сажать малину — запрещенные места на огороде
Человек, который садит куст малины на огороде. Фото: Focus Garden
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить самый лучший урожай малины на своем огороде, важно не только подобрать сорт, но и посадить ее в правильном месте. Однако есть места, где категорически нельзя сажать эти ягодные кустарники, ведь можно погубить растения, и опытные дачники рассказали о них.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Тенистые участки

Малине нужно много солнечного света, чтобы она могла полноценно расти и развиваться. Посадив эту ягоду в тени, вы автоматически сокращаете ее урожай и замедляете развитие. Поэтому сажать ягоду нужно там, где на нее будет попадать, по меньшей мере, шесть-восемь часов солнца в день.

Кислые и тяжелые почвы

Малина не даст хороший урожай, если будет расти на глинистых и торфяных почвах с высоким уровнем кислотности. Дело в том, что могут возникнуть проблемы с дренажом, что плохо влияет на корни куста. В идеале — посадить малину на плодородной, хорошо дренированной и нейтральной почве.

Малиновый куст
Посадка малинового куста в саду. Фото: Freepik

Низины и переувлажненные участки

Малина не любит избыточный уровень влаги, поэтому если вы посадите ее на низинах или там, где постоянно скапливается вода, у кустов могут сгнить корни, что приведет к гибели растений. Важно сажать ягоду на хорошо дренированных участках, учитывая уровень грунтовых вод.

Близкое залегание грунтовых вод

Если грунтовые воды расположены на расстоянии менее одного метра от поверхности, это может погубить малину. В этом случае ягоды пострадают от избыточного количества влаги, что плохо повлияет на ее состояние и уровень урожайности.

Посадка малины
Люди, которые высаживают малину. Фото: Pinterest

Места возле больших деревьев

Запомните, что малина очень не любит "соревноваться" за солнечный свет и полезные элементы, а возле больших деревьев она будет в тени. Дело в том, что корни таких деревьев будут отбирать у кустарников всю воду и минералы, необходимые им для правильного развития.

Места возле некоторых растений

Малина очень не любит расти возле некоторых растений, поэтому лучше остерегаться посадки этой ягоды с такими культурами, как:

  • Вишня
  • Жасмин
  • Облепиха
  • Виноград
  • Ежевика
  • Земляника
  • Груша
  • Клубника
  • Яблоня
  • Слива
  • Айва
  • Абрикос

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить малину от вредителей и болезней.

Раньше мы рассказывали о том, зачем подкармливать малиновые кусты на огороде осенью.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать малиновые кустарники в осеннее время года.

ягоды растения советы огород малина

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