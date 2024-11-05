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Місячний посівний календар на листопад 2024 — коли та що садити

5 листопада 2024 15:34
Олександра Ткачук - Редактор
Місячний посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами
Чоловік працює на городі восени. Фото: depositphotos.com
Олександра Ткачук - Редактор

Листопад — остання можливість для садівників та городників провести важливі роботи на ділянці перед зимовими морозами. Місячний посівний календар на листопад 2024 року допоможе обрати найбільш сприятливі дати для посадки рослин і підготовки ґрунту.

Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на листопад 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у виборі найвдаліших днів для роботи з рослинами. 

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Фази Місяця у листопаді 2024 року

Фази Місяця в останній місяць осені будуть змінюватися таким чином:

  • Молодик — 1 листопада;
  • Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;
  • Повня — 15 листопада;
  • Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;
  • Місячне затемнення — немає;
  • Сонячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у листопаді 2024 року
Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі

Відповідно до місячного календаря на листопад, найвдалішими днями для роботи з рослинами у саду та на городі будуть: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 число.

Ці дати будуть сприятливими для будь-яких робіт: висадка культур, підживлення, обробка від шкідників тощо. 

 

Посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі
Чоловік копає землю на городі. Фото: depositphotos.com

Які дати несприятливі для роботи з рослинами у листопаді 2024 

В останній місяць осені слід очікувати 6 несприятливих днів, коли рослинам можна нашкодити: 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.

У ці дати краще зайнятися іншими справами — згрібанням опалого листя, підготовкою ґрунту, доглядом за інвентарем тощо. 

 

Що та коли можна сіяти у листопаді 2024 року за місячним календарем
Чоловік та жінка висаджують квіти. Фото: shutterstock.com

Що та коли можна сіяти у листопаді 2024 року за місячним календарем 

Якщо ви плануєте посів озимих культур або посадку під зиму, рекомендуємо дізнатися сприятливі дати для різних городніх та садових культур:

  • морква, картопля, буряк — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада;
  • ріпчаста цибуля, часник — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 листопада;
  • перець гострий та солодкий — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
  • томати, баклажани — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
  • огірки, капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
  • гарбузи, кабачки, патисони — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
  • кріп, петрушка, шпинат, салати — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада;
  • ягідні культури, плодові дерева та кущі — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
  • декоративні багаторічні та однорічні рослини — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада;
  • кімнатні рослини — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада;
  • бульбові та цибулинні декоративні рослини — 17, 18, 19, 23 листопада.

Раніше ми писали, як захистити абрикос та персик у саду від зимових морозів.

Нагадаємо, ми розповідали, як підготувати озиму цибулю до посадки у відкритий ґрунт. 

Також радимо дізнатися, які садові та городні культури можна посадити на дачі у листопаді. 

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