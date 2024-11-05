Місячний посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами

Місячний посівний календар на листопад 2024 — коли та що садити
Листопад — остання можливість для садівників та городників провести важливі роботи на ділянці перед зимовими морозами. Місячний посівний календар на листопад 2024 року допоможе обрати найбільш сприятливі дати для посадки рослин і підготовки ґрунту.
Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на листопад 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у виборі найвдаліших днів для роботи з рослинами.
Дізнайтеся, коли найкраще сіяти, садити, копати, удобрювати та займатися іншими важливими садовими та городніми справами, щоб ваші зусилля були максимально ефективними та принесли багатий урожай у наступному сезоні.
Фази Місяця у листопаді 2024 року
Фази Місяця в останній місяць осені будуть змінюватися таким чином:
- Молодик — 1 листопада;
- Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;
- Повня — 15 листопада;
- Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;
- Місячне затемнення — немає;
- Сонячне затемнення — немає.
Посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі
Відповідно до місячного календаря на листопад, найвдалішими днями для роботи з рослинами у саду та на городі будуть: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 число.
Ці дати будуть сприятливими для будь-яких робіт: висадка культур, підживлення, обробка від шкідників тощо.
Які дати несприятливі для роботи з рослинами у листопаді 2024
В останній місяць осені слід очікувати 6 несприятливих днів, коли рослинам можна нашкодити: 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.
У ці дати краще зайнятися іншими справами — згрібанням опалого листя, підготовкою ґрунту, доглядом за інвентарем тощо.
Що та коли можна сіяти у листопаді 2024 року за місячним календарем
Якщо ви плануєте посів озимих культур або посадку під зиму, рекомендуємо дізнатися сприятливі дати для різних городніх та садових культур:
- морква, картопля, буряк — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада;
- ріпчаста цибуля, часник — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 листопада;
- перець гострий та солодкий — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
- томати, баклажани — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
- огірки, капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
- гарбузи, кабачки, патисони — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
- кріп, петрушка, шпинат, салати — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада;
- ягідні культури, плодові дерева та кущі — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;
- декоративні багаторічні та однорічні рослини — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада;
- кімнатні рослини — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада;
- бульбові та цибулинні декоративні рослини — 17, 18, 19, 23 листопада.
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