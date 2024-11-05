Місячний посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи з рослинами

Чоловік працює на городі восени. Фото: depositphotos.com

Листопад — остання можливість для садівників та городників провести важливі роботи на ділянці перед зимовими морозами. Місячний посівний календар на листопад 2024 року допоможе обрати найбільш сприятливі дати для посадки рослин і підготовки ґрунту.

Новини.LIVE підготував м ісячний посівний календар на листопад 2024 року, який стане вашим незамінним помічником у виборі найвдаліших днів для роботи з рослинами.

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Фази Місяця у листопаді 2024 року

Фази Місяця в останній місяць осені будуть змінюватися таким чином:

Молодик — 1 листопада;

— 1 листопада; Місяць, що зростає — з 2 по 14 листопада;

— з 2 по 14 листопада; Повня — 15 листопада;

— 15 листопада; Місяць, що спадає — з 16 по 30 листопада;

— з 16 по 30 листопада; Місячне затемнення — немає;

— немає; Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Посівний календар на листопад 2024 — які дні сприятливі для роботи в саду та на городі

Відповідно до місячного календаря на листопад, найвдалішими днями для роботи з рослинами у саду та на городі будуть: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 число.

Ці дати будуть сприятливими для будь-яких робіт: висадка культур, підживлення, обробка від шкідників тощо.

Чоловік копає землю на городі. Фото: depositphotos.com

Які дати несприятливі для роботи з рослинами у листопаді 2024

В останній місяць осені слід очікувати 6 несприятливих днів, коли рослинам можна нашкодити: 1, 2, 8, 9, 16, 30 листопада.

У ці дати краще зайнятися іншими справами — згрібанням опалого листя, підготовкою ґрунту, доглядом за інвентарем тощо.

Чоловік та жінка висаджують квіти. Фото: shutterstock.com

Що та коли можна сіяти у листопаді 2024 року за місячним календарем

Якщо ви плануєте посів озимих культур або посадку під зиму, рекомендуємо дізнатися сприятливі дати для різних городніх та садових культур:

морква, картопля, буряк — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада;

— 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада; ріпчаста цибуля, часник — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 листопада;

— 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 листопада; перець гострий та солодкий — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада; томати, баклажани — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада; огірки, капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада; гарбузи, кабачки, патисони — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада; кріп, петрушка, шпинат, салати — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада;

— 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 листопада; ягідні культури, плодові дерева та кущі — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листопада; декоративні багаторічні та однорічні рослини — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада;

— 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада; кімнатні рослини — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада;

— 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 листопада; бульбові та цибулинні декоративні рослини — 17, 18, 19, 23 листопада.

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