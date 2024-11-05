Лунный посевной календарь на ноябрь 2024 — какие дни благоприятны для работы с растениями

Человек работает на огороде осенью. Фото: depositphotos.com

Ноябрь — последняя возможность для садоводов и огородников провести важные работы на участке перед зимними морозами. Лунный посевной календарь на ноябрь 2024 поможет выбрать наиболее благоприятные даты для посадки растений и подготовки почвы.

Новини.LIVE подготовил лунный посевной календарь на ноябрь 2024 года, который станет вашим незаменимым помощником в выборе самых удачных дней для работы с растениями.

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Фазы Луны в ноябре 2024 года

Фазы Луны в последний месяц осени будут меняться следующим образом:

Новолуние — 1 ноября;

— 1 ноября; Растущая Луна — со 2 по 14 ноября;

— со 2 по 14 ноября; Полнолуние — 15 ноября;

— 15 ноября; Убывающая Луна — с 16 по 30 ноября;

— с 16 по 30 ноября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Посевной календарь на ноябрь 2024 — какие дни благоприятны для работы в саду и огороде

Согласно лунному календарю на ноябрь, самыми удачными днями для работы с растениями в саду и на огороде будут: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 число.

Эти даты будут благоприятны для любых работ: высадка культур, подкормка, обработка от вредителей и т.д.

Человек копает землю на огороде. Фото: depositphotos.com

Какие даты неблагоприятны для работы с растениями в ноябре 2024 года

В последний месяц осени следует ожидать 6 неблагоприятных дней, когда растениям можно навредить: 1, 2, 8, 9, 16, 30 ноября.

В эти даты лучше заняться другими делами — сгребанием опавших листьев, подготовкой почвы, уходом за инвентарем и т.д.

Мужчина и женщина высаживают цветы. Фото: shutterstock.com

Что и когда можно сеять в ноябре 2024 года по лунному календарю

Если вы планируете посев озимых культур или посадку под зиму, рекомендуем узнать благоприятные даты для разных огородных и садовых культур:

морковь, картофель, свекла — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября;

— 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября; репчатый лук, чеснок — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября;

— 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ноября; перец острый и сладкий — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября; томаты, баклажаны — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября; огурцы, капуста — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября; тыквы, кабачки, патиссоны — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября; укроп, петрушка, шпинат, салаты — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября;

— 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября; ягодные культуры, плодовые деревья и кустарники — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября;

— 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября; декоративные многолетние и однолетние растения — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября;

— 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября; комнатные растения — 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября;

— 3, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября; клубневые и луковичные декоративные растения — 17, 18, 19, 23 ноября.

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