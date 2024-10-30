Що робити, щоб захистити абрикос та персик від морозів — поради садівників

Підготовка дерев у саду до зими. Скриншот з відео на Youtube

Захист абрикоса і персика від зимових морозів є необхідною умовою для отримання стабільного та якісного врожаю. Обидва дерева є чутливими до низьких температур, тому їхній догляд восени та в зимовий період вимагає певних зусиль та уваги. Дотримання простих правил допоможе захистити рослини від холоду та зберегти їх здоровими до весни.

Ділимося з вами корисними порадами та методами досвідчених садівників, які допоможуть захистити абрикос та персик від зимових морозів.

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Як правильно підготувати ґрунт навколо дерев абрикоса та персика до морозів

Правильна обробка ґрунту підвищує захисні сили рослини та допомагає підготуватися до зими. Проводьте рясний полив дерев пізньої осені, коли вже опали листя, але ще не настав мороз. Це допомагає ґрунту накопичити вологу.

Удобрення ґрунту допомагає зміцнити дерева перед зимою. Використовуйте калійно-фосфорні добрива, які підвищують зимостійкість.

Також захистити коріння від морозів може осіннє мульчування. Захисний шар має бути завтовшки 5-10 см. Для цього використовуйте:

тирсу;

торф;

перепріле листя;

солому;

компост.

Мульчування плодового дерева восени. Фото: google.com

Обрізка абрикоса та персика перед морозами

Обрізку проводять після листопаду, за тиждень-два до перших сильних морозів. Обрізка сприяє омолодженню дерев і підвищує їх стійкість до морозів. Обов'язково видаляйте пошкоджені та сухі гілки. Також проріджуйте крону абрикоса та персика, щоб уникнути затримки вологи. Зрізи замазуйте садовим варом для захисту від хвороб.

Обрізка плодових дерев у саду. Фото: shutterstock.com

Захист плодових дерев від гризунів та шкідників

Гризуни, такі як миші та зайці, часто ушкоджують кору дерев взимку. Тому варто обмотати стовбур мішковину або пластикову сітку. Можна також застосовувати спеціальні речовини, що відлякують шкідників.

Побілка плодових дерев перед холодами

Проводьте побілку пізньої осені, коли температура знижується, але ще немає сильних морозів. Побілка захищає стовбур і гілки від температурних коливань, весняного сонячного опіку та шкідників, що ховаються у корі. Використовуйте вапняний розчин або спеціальну садову фарбу, яка містить вапно і клей.

Побілка дерев у саду восени. Фото: shutterstock.com

Укриття абрикоса та персика на зиму

Укриття є обов'язковим для персика і рекомендованим для абрикоса, особливо в регіонах з суворими зимами. Для цього можна використовувати агроволокно, мішковину або інші спеціальні садові матеріали.

Обмотуйте крону та основний стовбур дерева. Залишайте невеликі отвори для вентиляції, щоб уникнути конденсації вологи.

У разі сильних морозів, встановіть навколо дерева каркас з дерева або пластику, щоб уникнути пошкодження сніговими масами.

Ці практичні поради допоможуть вам захистити абрикос і персик від зимових морозів, зберегти їх здоровими та забезпечити рясний врожай у наступному сезоні.

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