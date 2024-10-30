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Как защитить абрикос и персик в саду от зимних морозов

30 октября 2024 06:52
Александра Ткачук - Редактор
Что делать, чтобы защитить абрикос и персик от морозов — советы садоводов
Подготовка деревьев в саду к зиме. Скриншот с видео на Youtube
Александра Ткачук - Редактор

Защита абрикоса и персика от зимних морозов является необходимым условием получения стабильного и качественного урожая. Оба дерева чувствительны к низким температурам, поэтому уход за ними осенью и в зимний период требует определенных усилий и внимания. Соблюдение простых правил поможет защитить растения от холода и сохранить их здоровыми до весны.

Делимся с вами полезными советами и методами опытных садоводов, которые помогут защитить абрикос и персик от зимних морозов.

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Как правильно подготовить почву вокруг деревьев абрикоса и персика к морозам

Правильная обработка почвы повышает защитные силы растения и помогает подготовиться к зиме. Проводите обильный полив деревьев поздней осенью, когда уже опали листья, но еще не наступил мороз. Это помогает почве накопить влагу.

Удобрение почвы помогает укрепить деревья перед зимой. Используйте калийно-фосфорные удобрения, повышающие зимостойкость.

Также защитить корни от морозов может осеннее мульчирование. Защитный слой должен быть толщиной 5-10 см. Для этого используйте:

  • опилки;
  • торф;
  • перепревшие листья;
  • солому;
  • компост.

 

Как защитить абрикос и персик в саду от зимних морозов
Мульчирование плодового дерева осенью. Фото: google.com

Обрезка абрикоса и персика перед морозами

Обрезку проводят после ноября, за неделю-две до первых сильных морозов. Обрезка способствует омоложению деревьев и повышает их стойкость к морозам. Удалите поврежденные и сухие ветви. Также нужно проредить крону абрикоса и персика во избежание задержки влаги. Срезы замазывайте садовым варом для защиты от болезней.

 

Обрезка абрикоса и персика перед морозами
Обрезка плодовых деревьев в саду. Фото: shutterstock.com

Защита плодовых деревьев от грызунов и вредителей

Грызуны, такие как мыши и зайцы, часто повреждают кору деревьев зимой. Поэтому следует обмотать ствол мешковиной или пластиковой сеткой. Можно также применять специальные отпугивающие вредителей вещества.

Побелка плодовых деревьев перед холодами

Проводите побелку поздней осенью, когда температура снижается, но нет еще сильных морозов. Побелка защищает ствол и ветки от температурных колебаний, весеннего солнечного ожога и прячущихся в коре вредителей. Используйте известковый раствор или специальную садовую краску, содержащую известь и клей.

 

Побелка плодовых деревьев перед холодами
Побелка деревьев осенью в саду. Фото: shutterstock.com

Укрытие абрикоса и персика на зиму

Укрытие обязательно для персика и рекомендовано для абрикоса, особенно в регионах с суровыми зимами. Для этого можно использовать агроволокно, мешковину или другие специальные садовые материалы.

Обматывайте крону и основной ствол дерева. Оставляйте небольшие отверстия для вентиляции во избежание конденсации влаги.

В случае сильных морозов, установите вокруг дерева каркас из дерева или пластика во избежание повреждения снежными массами.

Эти практические советы помогут вам оградить абрикос и персик от зимних морозов, сохранить их здоровыми и обеспечить щедрый урожай в следующем сезоне.

 

Ранее мы рассказывали, как сделать садовый вар для лечения деревьев.

Напомним, мы писали, как правильно и когда следует белить деревья в саду осенью.

Также делимся полезным советом, как омолодить старую яблоню в саду с помощью ржавого гвоздя.

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