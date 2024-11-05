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"Убейте" его раз и навсегда — как избавиться от хрена на огороде

5 ноября 2024 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как мгновенно избавиться от хрена на огороде — эффективные методы
Человек, держащий выкопанный хрен в руках. Фото: Pixabay
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие люди используют хрен на кухне или в народной медицине, но для дачников он может стать настоящей проблемой, ведь разрастается до огромных масштабов, из-за чего его трудно убрать. Если это произошло на вашем участке, узнайте, как быстро вывести это растение.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Эксперты утверждают, что корневая система хрена способна достигать семи метров глубины. Поэтому если это растение разрослось на вашем участке и начало создавать огромные проблемы, вам следует понимать, как от него можно избавиться.

Хрен
Растение хрена на огороде. Фото: Pinterest

Как побороть хрен на участке

Чего лучше избегать при борьбе с хреном

Ни в коем случае не перерезайте корневую систему этого растения лопатой или ножом. Дело в том, что хрен пустит еще больше корней, что может наделать настоящей беды на вашем огороде. Нельзя также оставлять частички корней хрена в земле, ведь они пустят отростки и укоренятся в землю, а это также негативно повлияет на ваш урожай.

Можно насыпать на свежие срезы хрену обычную поваренную соль, но если у вас большой дачный участок, то это вам не подходит.

Растение хрена
Выкопанный хрен на траве. Фото: Desigusxpro

Что следует делать с хреном на огороде

Чтобы раз и навсегда избавиться от этого проблемного растения, покропите весь свой огород гербицидами. Однако, запомните, что делать это лучше тогда, когда на улице нет осадков. И знайте, что после этих препаратов только листья хрена станут желтыми, ведь корневая система никак не контактирует с ними.

Именно поэтому опытные дачники рекомендуют пользоваться сразу несколькими методами борьбы одновременно, чтобы точно избавиться от этого растения на огороде.

Напомним, мы писали о том, в каких местах на огороде лучше не высаживать малиновые кусты.

Раньше мы рассказывали о том, что можно посадить на огороде в зимнее время года.

Также мы сообщали о том, как подготовить свой огород к посадке озимого чеснока.

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