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Як підготувати город для вирощування огірків наступного сезону

31 жовтня 2024 22:50
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити на городі, щоб підготувати його до посадки огірків
Дачник, який збирає врожай огірків на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Впродовж усього дачного сезону ґрунт на городі втрачає багато сил і поживних елементів, тому восени необхідно його відновити. Досвідчені дачники пояснили, як підготувати ґрунт для наступної посадки огірків і як їх правильно вирощувати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як підготувати ґрунт на городі для вирощування огірків

Щоб відновити родючість ґрунту на городі після минулих врожаїв огірків, його необхідно підживити. Це потрібно для того, щоб відновити дефіцит корисних елементів у виснаженій землі. До того ж, варто враховувати і той факт, щоб кількість цих елементів була достатньої для того, щоб вирощувати огірки наступного сезону.

Земля
Догляд ґрунту на городі. Фото: Gardenuity

Рекомендують також досвідчені дачники перевірити, наскільки щільним є ваш ґрунт. Якщо рівень щільності ґрунту на вашому городі високий, тоді його необхідно розпушити. Водночас дачники з досвідом радять захистити городні рослини від різних шкідників, які здатні знищувати цілі врожаї.

Лише після підготовки ґрунту можна сміливо садити насіння огірків, але в цьому випадку треба дотримуватися відповідних правил.

Огурцы
Догляд огірків у процесі вирощування. Фото: Epic Gardening

Як правильно вирощувати огірки 

Запам’ятайте, що огірки дадуть кращий врожай, якщо ви посадите їх після певних рослин. Йдеться про такі городні культури, як:

  • Цибуля
  • Картопля 
  • Морква

Саме на цих ділянках потрібно підживити кожен квадратний метр ґрунту відповідними добривами. Досвідчені дачники рекомендують додати від десяти до 12 кілограмів одного з таких добрив, як:

  • Свіжий гній корів або коней
  • Свіжий або напівперепрілий компост

Якщо ґрунт на вашому городі бідний, то одного гною вам може не вистачити, тому необхідно додати ще добрив. Коли ви будете перекопувати грядки, внесіть на кожен квадратний метр такі добрива, як:

  • Суперфосфат — дві-три столові ложки
  • Сульфат калію — одна столова ложка

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зберегти зібраний врожай огірків взимку. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно врятувати огірки від бурої плямистості. 

Також ми повідомляли про те, як можна продовжити період плодоношення огірків.

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