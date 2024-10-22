Які сорти огірків краще вибрати для городу — поради дачникам

Які сорти огірків не потребують особливого догляду — що посадити на городі
Посадка будь-якого овоча на городі — це завжди багато мороки під час вирощування, адже кожен з них потребує певного догляду. Якщо ви не хочете "гратися" з посадкою огірків, радимо вам обрати ті сорти, які не треба сильно доглядати.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Сорти огірків, які не потребують догляду
Ніборі F1
Цей сорт не потребує якихось запилювачів, адже робить це самостійно, і дає перший урожай вже через 40-45 днів після посадки на городі. Плоди цього сорту виростають соковитими, хрусткими, а головне — негіркими. З одного вузла можна зібрати одразу декілька огірків завдовжки від восьми до 12 сантиметрів.
Тріоле F1
Цей сорт також доволі рано дає перші плоди, а ще він здатний витримувати будь-які погодні умови. Цей овоч здатний протистояти будь-яким "сюрпризам" природи незалежно від того, де він у вас росте — під плівкою або у відкритому ґрунті.
Джерело
Огірки цього сорту потребують запилення бджолами і виростають овальної форми. Через те, що завдовжки огірки такого сорту виростають 11-12 сантиметрів, вони ідеально підходять як для консервації, так і для засолювання. Ще сорт "Сорт" ідеально витримує різні захворювання, зокрема, борошнисту росу.
Супер Бейбі F1
Якщо ви любите маленькі огірки, тоді цей сорт буде для вас ідеальним, адже довжина плодів становить всього вісім-десять сантиметрів. Шкіра плодів гладка і насичено зеленого кольору, а присмак огірків просто "відправляє до раю".
Альянс F1
Це корнішонний гібрид, який дає маленькі плоди, але відрізняється особливим смаком. Огірки цього сорту запилюються бджолами, витримують дефіцит вологи і протистоять захворюванням.
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