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Які сорти огірків не потребують особливого догляду — що посадити на городі

22 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти огірків краще вибрати для городу — поради дачникам
Врожай огірків у руках чоловіка. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Посадка будь-якого овоча на городі — це завжди багато мороки під час вирощування, адже кожен з них потребує певного догляду. Якщо ви не хочете "гратися" з посадкою огірків, радимо вам обрати ті сорти, які не треба сильно доглядати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Сорти огірків, які не потребують догляду

Ніборі F1

Цей сорт не потребує якихось запилювачів, адже робить це самостійно, і дає перший урожай вже через 40-45 днів після посадки на городі. Плоди цього сорту виростають соковитими, хрусткими, а головне — негіркими. З одного вузла можна зібрати одразу декілька огірків завдовжки від восьми до 12 сантиметрів.

Нибори F1
Огірки сорту "Ніборі F1". Фото: Infoagro

Тріоле F1

Цей сорт також доволі рано дає перші плоди, а ще він здатний витримувати будь-які погодні умови. Цей овоч здатний протистояти будь-яким "сюрпризам" природи незалежно від того, де він у вас росте — під плівкою або у відкритому ґрунті.

Триоле F1
Огірки сорту "Тріоле F1". Фото: Супермаркет Насіння

Джерело

Огірки цього сорту потребують запилення бджолами і виростають овальної форми. Через те, що завдовжки огірки такого сорту виростають 11-12 сантиметрів, вони ідеально підходять як для консервації, так і для засолювання. Ще сорт "Сорт" ідеально витримує різні захворювання, зокрема, борошнисту росу.

Джерело
Огірки сорту "Джерело". Фото: Garden Number One

Супер Бейбі F1

Якщо ви любите маленькі огірки, тоді цей сорт буде для вас ідеальним, адже довжина плодів становить всього вісім-десять сантиметрів. Шкіра плодів гладка і насичено зеленого кольору, а присмак огірків просто "відправляє до раю".

Супер Бейби F1
Огірки сорту "Супер Бейбі F1". Фото: Pinterest

Альянс F1

Це корнішонний гібрид, який дає маленькі плоди, але відрізняється особливим смаком. Огірки цього сорту запилюються бджолами, витримують дефіцит вологи і протистоять захворюванням.

Альянс F1
Огірки сорту "Альянс F1". Фото: agrovita.org.ua

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити смачні огірки в мішках. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно врятувати огірки від бурої плямистості. 

Також ми повідомляли про те, як можна продовжити період цвітіння огірків.

огірки поради город овочі сорт

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