Які сорти огірків краще вибрати для городу — поради дачникам

Врожай огірків у руках чоловіка. Фото: Pinterest

Посадка будь-якого овоча на городі — це завжди багато мороки під час вирощування, адже кожен з них потребує певного догляду. Якщо ви не хочете "гратися" з посадкою огірків, радимо вам обрати ті сорти, які не треба сильно доглядати.

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Сорти огірків, які не потребують догляду

Ніборі F1

Цей сорт не потребує якихось запилювачів, адже робить це самостійно, і дає перший урожай вже через 40-45 днів після посадки на городі. Плоди цього сорту виростають соковитими, хрусткими, а головне — негіркими. З одного вузла можна зібрати одразу декілька огірків завдовжки від восьми до 12 сантиметрів.

Огірки сорту "Ніборі F1". Фото: Infoagro

Тріоле F1

Цей сорт також доволі рано дає перші плоди, а ще він здатний витримувати будь-які погодні умови. Цей овоч здатний протистояти будь-яким "сюрпризам" природи незалежно від того, де він у вас росте — під плівкою або у відкритому ґрунті.

Огірки сорту "Тріоле F1". Фото: Супермаркет Насіння

Джерело

Огірки цього сорту потребують запилення бджолами і виростають овальної форми. Через те, що завдовжки огірки такого сорту виростають 11-12 сантиметрів, вони ідеально підходять як для консервації, так і для засолювання. Ще сорт "Сорт" ідеально витримує різні захворювання, зокрема, борошнисту росу.

Огірки сорту "Джерело". Фото: Garden Number One

Супер Бейбі F1

Якщо ви любите маленькі огірки, тоді цей сорт буде для вас ідеальним, адже довжина плодів становить всього вісім-десять сантиметрів. Шкіра плодів гладка і насичено зеленого кольору, а присмак огірків просто "відправляє до раю".

Огірки сорту "Супер Бейбі F1". Фото: Pinterest

Альянс F1

Це корнішонний гібрид, який дає маленькі плоди, але відрізняється особливим смаком. Огірки цього сорту запилюються бджолами, витримують дефіцит вологи і протистоять захворюванням.

Огірки сорту "Альянс F1". Фото: agrovita.org.ua

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