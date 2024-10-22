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Какие сорта огурцов не нуждаются в особом уходе — что посадить на огороде

22 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта огурцов лучше выбрать для огорода — советы дачникам
Урожай огурцов в руках мужчины. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Посадка любого овоща на огороде — это всегда много морок во время выращивания, ведь каждый из них нуждается в определенном уходе. Если вы не хотите "играться" с посадкой огурцов, советуем вам выбрать те сорта, за которыми не нужно сильно ухаживать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Сорта огурцов, которые не требуют ухода

Нибори F1

Этот сорт не нуждается в каких-либо опылителях, ведь делает это самостоятельно, и дает первый урожай уже через 40-45 дней после посадки на огороде. Плоды этого сорта вырастают сочными, хрустящими, а главное — негорькими. С одного узла можно собрать сразу несколько огурцов в длину от восьми до 12 сантиметров.

Ниборы F1
Огурцы сорта "Нибори F1". Фото: Infoagro

Триоле F1

Этот сорт также рано дает первые плоды, а еще он способен выдерживать любые погодные условия. Этот овощ способен противостоять любым "сюрпризам" природы вне зависимости от того, где он у вас растет — под пленкой или в открытом грунте.

Триоле F1
Огурцы сорта "Триоле F1". Фото: Супермаркет Насіння

Источник

Огурцы этого сорта нуждаются в опылении пчелами и вырастают овальной формы. Из-за того, что в длину огурцы такого сорта вырастают 11-12 сантиметров, они идеально подходят как для консервации, так и для засолки. Еще сорт "Источник" идеально выдерживает разные заболевания, в частности, мучнистую росу.

Источник
Огурцы сорта "Источник". Фото: Garden Number One

Супер Бейби F1

Если вы любите маленькие огурцы, тогда этот сорт будет для вас идеальным, ведь длина плодов составляет всего восемь-десять сантиметров. Шкурка плодов гладкая и насыщенно зеленого цвета, а привкус огурцов просто "отправляет в рай".

Супер Бейбы F1
Огурцы "Супер Бейби F1". Фото: Pinterest

Альянс F1

Это корнишонный гибрид, который дает маленькие плоды, но отличается особым вкусом. Огурцы этого сорта опыляются пчелами, выдерживают дефицит влаги и противостоят заболеваниям.

Альянс F1
Огурцы сорта "Альянс F1". Фото: agrovita.org.ua

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусные огурцы в мешках.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно спасти огурцы от бурой пятнистости.

Также мы сообщали о том, как можно продлить период цветения огурцов.

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