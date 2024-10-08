Як правильно зберігати свіжі огірки взимку — допоможе хитрий трюк

Чоловік, який тримає свіжі огірки в руці. Фото: Pexels

Всі досвідчені дачники знають, що із вживанням огірків краще не затягувати, адже ці овочі не можуть довго зберігатися і вже за пару днів стають непридатними для споживання. Однак, існує одна хитрість, яка допоможе вам надовго зберегти огірки у свіжому вигляді на зиму без консервації.

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Зазвичай деякі господині консервують огірки на зиму, не знаючи, як їх можна зберегти у свіжому вигляді. Однак, існує один хитрий, але доволі простий трюк, який допоможе вам насолоджуватися свіжими овочами до настання весняного сезону.

Врожай свіжих огірків у кошику. Фото: Freepik

Попри те, що цей спосіб, можна сказати, дещо забутий в народі, він є дуже ефективним для зберігання огірків у свіжому вигляді. Тому беріть листок з ручкою і записуйте рецепт, який допоможе вам зберегти врожай огірків на зиму.

Який метод допоможе зберегти огірки у свіжому вигляді

Щоб приготувати дієвий засіб, який допоможе вам надовше зберегти врожай огірків у свіжому вигляді, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Столовий оцет

Глиняний горщик із кришкою

Спочатку налийте трохи столового оцту на дно горщика і краще покладіть на нього дерев’яну решітку, яка не дасть рідині напряму контактувати з овочами. Потім викладіть огірки на решітку так, щоб заповнити горщик, але не щільно, щоб в ємності пари оцту могли вільно "літати".

Залишається лише накрити горщик кришкою і помістити його в прохолодне місце.

Свіжі огірки в руках. Фото: Pinterest

Однак, варто наголосити, що обирати краще неглазурований горщик, адже в іншому випадку зібраний врожай огірків може просто зіпсуватися.

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