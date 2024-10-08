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Свіжі огірки до весни — хитрий трюк, який допоможе зберегти врожай взимку

8 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно зберігати свіжі огірки взимку — допоможе хитрий трюк
Чоловік, який тримає свіжі огірки в руці. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Всі досвідчені дачники знають, що із вживанням огірків краще не затягувати, адже ці овочі не можуть довго зберігатися і вже за пару днів стають непридатними для споживання. Однак, існує одна хитрість, яка допоможе вам надовго зберегти огірки у свіжому вигляді на зиму без консервації.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Зазвичай деякі господині консервують огірки на зиму, не знаючи, як їх можна зберегти у свіжому вигляді. Однак, існує один хитрий, але доволі простий трюк, який допоможе вам насолоджуватися свіжими овочами до настання весняного сезону.

Огурцы
Врожай свіжих огірків у кошику. Фото: Freepik

Попри те, що цей спосіб, можна сказати, дещо забутий в народі, він є дуже ефективним для зберігання огірків у свіжому вигляді. Тому беріть листок з ручкою і записуйте рецепт, який допоможе вам зберегти врожай огірків на зиму.

Який метод допоможе зберегти огірки у свіжому вигляді

Щоб приготувати дієвий засіб, який допоможе вам надовше зберегти врожай огірків у свіжому вигляді, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Столовий оцет
  • Глиняний горщик із кришкою

Спочатку налийте трохи столового оцту на дно горщика і краще покладіть на нього дерев’яну решітку, яка не дасть рідині напряму контактувати з овочами. Потім викладіть огірки на решітку так, щоб заповнити горщик, але не щільно, щоб в ємності пари оцту могли вільно "літати". 

Залишається лише накрити горщик кришкою і помістити його в прохолодне місце.

Огурцы
Свіжі огірки в руках. Фото: Pinterest

Однак, варто наголосити, що обирати краще неглазурований горщик, адже в іншому випадку зібраний врожай огірків може просто зіпсуватися. 

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти огірків краще посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно врятувати огірки від бурої плямистості. 

Також ми повідомляли про те, як можна продовжити період плодоношення огірків.

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