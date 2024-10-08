Как правильно хранить свежие огурцы зимой — поможет хитрый трюк

Мужчина, держащий свежие огурцы в руке. Фото: Pexels

Все опытные дачники знают, что с употреблением огурцов лучше не затягивать, ведь эти овощи не могут долго храниться и уже через пару дней становятся непригодными для употребления в пищу. Однако, существует одна хитрость, которая поможет вам надолго сохранить огурцы в свежем виде на зиму без консервации.

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Обычно некоторые хозяйки консервируют огурцы на зиму, не зная, как можно их сохранить в свежем виде. Однако, существует один хитрый, но довольно простой трюк, который поможет вам наслаждаться свежими овощами до наступления весеннего сезона.

Урожай свежих огурцов в корзине. Фото: Freepik

Несмотря на то, что этот способ, можно сказать, несколько забыт в народе, он очень эффективен для хранения огурцов в свежем виде. Поэтому берите листок с ручкой и записывайте рецепт, который поможет вам сохранить урожай огурцов на зиму.

Какой метод поможет сохранить огурцы в свежем виде

Чтобы приготовить действенное средство, которое поможет вам надольше сохранить урожай огурцов в свежем виде, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Столовый уксус

Глиняный горшок с крышкой

Сначала налейте чуть-чуть столового уксуса на дно горшка и лучше положите на него деревянную решетку, которая не даст жидкости напрямую контактировать с овощами. Затем выложите огурцы на решетку так, чтобы заполнить горшок, но не плотно, чтобы в емкости пары уксуса могли свободно "летать".

Остается только накрыть горшок крышкой и поместить его в холодное место.

Свежие огурцы в руках. Фото: Pinterest

Однако, следует отметить, что выбирать лучше неглазированный горшок, ведь в противном случае собранный урожай огурцов может просто испортиться.

Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на своем огороде.

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