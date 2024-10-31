Что сделать на огороде, чтобы подготовить его к посадке огурцов

Дачник, собирающий урожай огурцов на огороде. Фото: Freepik

В течение всего дачного сезона почва на огороде теряет много сил и питательных элементов, поэтому осенью необходимо ее восстановить. Опытные дачники объяснили, как подготовить почву для следующей посадки огурцов и как правильно их выращивать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как подготовить почву на огороде для выращивания огурцов

Чтобы восстановить плодородие почвы на огороде после прошлых урожаев огурцов, ее необходимо подкормить. Это необходимо для того, чтобы вернуть дефицит нужных элементов в истощенной земле. К тому же стоит учитывать и тот факт, чтобы количество этих элементов было достаточным для того, чтобы выращивать огурцы в следующем сезоне.

Уход за почвой на огороде. Фото: Gardenuity

Рекомендуют также опытные дачники проверить, насколько плотная ваша почва. Если уровень плотности грунта на вашем огороде высокий, тогда его необходимо разрыхлить. В то же время дачники с опытом советуют защитить огородные растения от разных вредителей, способных уничтожать целые урожаи.

Только после подготовки почвы можно смело сажать семена огурцов, но в этом случае нужно соблюдать соответствующие правила.

Уход за огурцами в процессе выращивания. Фото: Epic Gardening

Как правильно выращивать огурцы

Запомните, что огурцы дадут лучший урожай, если вы посадите их после определенных растений. Речь идет о таких огородных культурах, как:

Лук

Картофель

Морковь

Именно на этих участках нужно подкормить каждый квадратный метр грунта соответствующими удобрениями. Опытные дачники рекомендуют добавить от десяти до 12 килограмм одного из таких удобрений, как:

Свежий навоз коров или коней

Свежий или полуперепревший компост

Если почва на вашем огороде бедная, то одного навоза вам может не хватить, поэтому необходимо добавить еще удобрений. Когда вы будете перекапывать грядки, внесите на каждый квадратный метр такие удобрения, как:

Суперфосфат — две-три столовые ложки

Сульфат калия — одна столовая ложка

Напомним, мы писали о том, как можно сохранить собранный урожай огурцов зимой.

Раньше мы говорили о том, как можно эффективно спасти огурцы от бурой пятнистости.

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