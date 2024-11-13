Как известковать почву на огороде — чем полезно и каким растениям

Дачница, которая известкует почву на своем огороде. Фото: Gardeners` World

Все дачники с опытом знают, что одним из важнейших этапов ухода за своим огородом является известкование почвы. Узнайте, что это за процедура, чем она полезна для огорода, как ее правильно проводить и какие растения нуждаются в процессе известкования.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем полезно известкование огорода

Процедура известкования огородного участка помогает нейтрализовать уровень кислотности, что хорошо влияет на развитие корней растений. Эта процедура помогает огородным культурам лучше усваивать некоторые полезные элементы, необходимые им для хорошего развития. Речь идет о таких веществах, как:

Азот

Молибден

Фосфор

К тому же известь уменьшает влияние таких токсичных веществ, как марганец и алюминий.

Рассыпанная известь на почве. Фото: Epic Gardening

Как правильно известковать почву

Прежде, чем проводить эту процедуру, определите, какой уровень кислотности у вашей почвы и сколько ей нужно извести. В соответствии с этим вам нужно выбрать что-то из этих удобрений:

Доломитовая мука

Гашеная известь и т.п.

Распределите известь на поверхности почвы в равномерном количестве, перекопайте и полейте огород, если на улице нет осадков. Через некоторое время повторно проанализируйте состояние почвы, чтобы понять, достигли ли вы нужного уровня кислотности.

Процесс известкования почвы на огороде. Фото: AgriExpro

Какие растения нуждаются в известковании

На огороде после известкования хорошо себя чувствуют такие растения, как:

Виноград

Смородина

Овес

Ячмень

Пшеница

Известь также подходит для того, чтобы скорректировать уровень кислотности и улучшить структуру почвы, но ее необходимо вносить умеренно, чтобы не внести избыточное количество кальция.

А вот некоторым популярным огородным растениям лучше расти в более более кислой почве. Речь идет о таких культурах, как:

Брусника

Черника

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