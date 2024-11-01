Як утеплити свій город на зиму — чим вкрити рослини восени

Людина, яка мульчує помідори на городі. Фото: Pinterest

Найближчими днями на територію України "увірветься" справжня зима, адже синоптики прогнозують перший сніг. Тому якщо у вас є власна дачна ділянка, поспішіть захистити її від замерзання, щоб ґрунт на городі не втратив своєї родючості.

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З настанням осіннього періоду багато дачників ламають голову стосовно того, як можна захистити свій город від морозів. Річ у тому, що холоди можуть бути небезпечними для багатьох рослин на городі, тому необхідно підготувати їх до зимового сезону.

Як можна захистити ґрунт від холодів

Щоб захистити свій город від замерзання взимку, скористайтеся таким поширеним способом, як мульчування. Це допоможе зберегти тепло в землі, покращити структуру вашого ґрунту і підживити всі присутні городні рослини.

До того ж, мульчування захистить ваш ґрунт від вивітрювання, затримуючи вологу, яка необхідна кореневим системам рослин.

Процес мульчування рослини на городі. Фото: The Spruse

Який матеріал кращий для мульчування

Хвоя

Досвідчені дачники рекомендують скористатися хвоєю, яка не тільки має гарний вигляд, а й захищає ґрунт від морозів і має антигрибкову дію. До того ж, гілки цього дерева поступово роблять ґрунт кислішим, що підходить для рослин, які люблять вирощуватися в кислому ґрунті.

Цей матеріал прекрасно підходить для помідорів, які навесні будуть чудово себе почувати в такому теплі. Однак, якщо ви захочете посадити потім огірки, додайте в лунки попіл.

Мульчування полуниці хвоєю. Фото: Pinterest

Солома

Цим матеріалом також можна захистити свій город, адже вона здатна затримувати сніг, який утеплює рослини. У використанні солома легка і не змінює рівень кислотності ґрунту, тому цей матеріал ідеально підходить для багатьох городніх культур.

Але будьте обережні, адже солома може приваблювати гризунів, тому слід подбати про профілактику цих шкідників. До того ж, навесні краще прибрати солому, щоб ґрунт міг спокійно "прокинутися" після зими.

Мульчування полуниці соломою. Фото: Gardening Know How

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно підготувати свою теплицю до зимового сезону.

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