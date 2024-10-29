Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чим вкрити полуницю восени, щоб захистити її від зимових морозів arrow

Чим вкрити полуницю восени, щоб захистити її від зимових морозів

29 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити полуницю взимку — коли і чим вкрити ягоду восени
Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Gardener`s Path
Христина Кучугурна - Редактор

Наближається зима, а тому настав час подбати про свої рослини на городі, зокрема, про кущі полуниці. Досвідчені дачники розповіли, як, коли і чим можна захистити цю сезонну ягоду взимку, щоб влітку насолодитися смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Навіщо вкривати полуницю восени

Полуниця здатна перезимувати під снігом, але якщо його немає, то її можуть вразити морози, вітри або шкідники. Щоб цьому запобігти і врятувати ягоду від зимових морозів, її необхідно вкривати, але треба знати, як і коли це краще робити.

Клубника
Врожай на кущі полуниці. Фото: Pinterest

Коли і як вкривати полуницю восени

Досвідчені дачники рекомендують це робити наприкінці жовтня або на початку листопада, коли стовпчики термометрів опускаються до п’яти градусів морозу. Дуже важливо не пропустити цей момент, адже можна занапастити врожай смачної літньої ягоди.

Перш, ніж вкривати полуницю, необхідно прибрати всі бур'яни навколо неї і обрізати її листя, залишивши одну серцевину. Потім треба підживити цю ягоду комплексним мінеральним добривом або органічними компонентами, наприклад, компостом або перегноєм.

Подкормка клубники
Процес підживлення кущів полуниці на городі. Фото: Freepik

Далі необхідно полити рослини водою або легкою сумішшю марганцівки, щоб захистити полуницю від морозів, і замульчувати її шаром у п’ять-десять сантиметрів таких матеріалів, як:

  • Листя
  • Солома
  • Тирса тощо

Чим варто вкривати полуницю на зиму

Дачники з досвідом дозволяють вкривати літню ягоду різними матеріалами. Йдеться про такі матеріали, як:

  • Агроволокно, яке кріпиться на дугах або накривається на рослини
  • Спанбонд, яке зверху потрібно покрити шаром листя або соломи
  • Хвоя, якою накривають грядки з ягодою завтовшки 15-20 сантиметрів
  • Сніг, яким накривають рослини завтовшки 20-30 сантиметрів

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному разі не можна обрізати полуницю восени. 

Раніше ми розповідали про те, де на городі краще садити полуницю на початку осені. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити кущі полуниці на городі восени. 

полуниця осінь ягоди поради город зима

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:48 Тисяча від Зеленського — в уряді назвали мету зимових виплат

21:42 У Сумах пролунав потужний вибух

21:21 В Норвегії трамвай зійшов з рейок і в’їхав у магазин — фото

21:13 У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову й Ахматовій

21:13 Жінка передавала РФ позиції військових — що вирішив суд

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

21:08 Залужний зустрівся з політиками Британії — фото

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

20:38 Росіяни впритул наблизились до Куп'янська, — МВА

20:30 В Херсоні пролунали вибухи

20:20 Одруження в Дії — скільки українців поєднали серця за два місяці

21:48 Тисяча від Зеленського — в уряді назвали мету зимових виплат

21:42 У Сумах пролунав потужний вибух

21:21 В Норвегії трамвай зійшов з рейок і в’їхав у магазин — фото

21:13 У Києві хочуть демонтувати пам'ятники Булгакову й Ахматовій

21:13 Жінка передавала РФ позиції військових — що вирішив суд

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

21:08 Залужний зустрівся з політиками Британії — фото

20:38 Росіяни впритул наблизились до Куп'янська, — МВА

20:30 В Херсоні пролунали вибухи

20:20 Одруження в Дії — скільки українців поєднали серця за два місяці

20:20 Синоптики повідомили, які регіони завтра накриють дощі

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні