Як захистити полуницю взимку — коли і чим вкрити ягоду восени

Людина, яка збирає врожай полуниці на городі. Фото: Gardener`s Path

Наближається зима, а тому настав час подбати про свої рослини на городі, зокрема, про кущі полуниці. Досвідчені дачники розповіли, як, коли і чим можна захистити цю сезонну ягоду взимку, щоб влітку насолодитися смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Навіщо вкривати полуницю восени

Полуниця здатна перезимувати під снігом, але якщо його немає, то її можуть вразити морози, вітри або шкідники. Щоб цьому запобігти і врятувати ягоду від зимових морозів, її необхідно вкривати, але треба знати, як і коли це краще робити.

Врожай на кущі полуниці. Фото: Pinterest

Коли і як вкривати полуницю восени

Досвідчені дачники рекомендують це робити наприкінці жовтня або на початку листопада, коли стовпчики термометрів опускаються до п’яти градусів морозу. Дуже важливо не пропустити цей момент, адже можна занапастити врожай смачної літньої ягоди.

Перш, ніж вкривати полуницю, необхідно прибрати всі бур'яни навколо неї і обрізати її листя, залишивши одну серцевину. Потім треба підживити цю ягоду комплексним мінеральним добривом або органічними компонентами, наприклад, компостом або перегноєм.

Процес підживлення кущів полуниці на городі. Фото: Freepik

Далі необхідно полити рослини водою або легкою сумішшю марганцівки, щоб захистити полуницю від морозів, і замульчувати її шаром у п’ять-десять сантиметрів таких матеріалів, як:

Листя

Солома

Тирса тощо

Чим варто вкривати полуницю на зиму

Дачники з досвідом дозволяють вкривати літню ягоду різними матеріалами. Йдеться про такі матеріали, як:

Агроволокно, яке кріпиться на дугах або накривається на рослини

Спанбонд, яке зверху потрібно покрити шаром листя або соломи

Хвоя, якою накривають грядки з ягодою завтовшки 15-20 сантиметрів

Сніг, яким накривають рослини завтовшки 20-30 сантиметрів

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному разі не можна обрізати полуницю восени.

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