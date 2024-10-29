Как защитить клубнику зимой — когда и чем укрыть ягоду осенью

Человек, собирающий урожай клубники на огороде. Фото: Gardener`s Path

Приближается зима, а потому пора позаботиться о своих растениях на огороде, в частности, о кустах клубники. Опытные дачники рассказали, как, когда и чем можно защитить эту сезонную ягоду зимой, чтобы летом насладиться вкусными плодами.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Зачем укрывать клубнику осенью

Клубника способна перезимовать под снегом, но если его нет, то ее могут поразить морозы, ветра или вредители. Чтобы это предотвратить и спасти ягоду от зимних морозов, ее необходимо укрывать, но нужно знать, как и когда это лучше делать.

Урожай на кусте клубники. Фото: Pinterest

Когда и как укрывать клубнику осенью

Опытные дачники рекомендуют это делать в конце октября или начале ноября, когда столбики термометров опускаются до пяти градусов мороза. Очень важно не упустить этот момент, ведь можно погубить урожай вкусной летней ягоды.

Прежде чем укрывать клубнику, необходимо убрать все сорняки вокруг нее и обрезать ее листья, оставив одну сердцевину. Затем нужно подкормить эту ягоду комплексным минеральным удобрением или органическими компонентами, например, компостом или перегноем.

Процесс подкормки кустов клубники на огороде. Фото: Freepik

Далее необходимо полить растения водой или легкой смесью марганцовки, чтобы защитить клубнику от морозов, и замульчировать ее слоем в пять-десять сантиметров таких материалов, как:

Листья

Солома

Опилки и т.д.

Чем стоит укрывать клубнику на зиму

Дачники с опытом разрешают укрывать летнюю ягоду разными материалами. Речь идет о таких материалах, как:

Агроволокно, которое крепится на дугах или накрывается на растения

Спанбонд, которое сверху нужно покрыть слоем листьев или соломы

Хвоя, которой накрывают грядки с ягодой толщиной 15-20 сантиметров

Снег, которым накрывают растения толщиной 20-30 сантиметров

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя обрезать клубнику осенью.

Раньше мы рассказывали о том, где на огороде лучше сажать клубнику в начале осени.

Также мы сообщали о том, чем следует подкормить кусты клубники на огороде осенью.