Как утеплить свой огород на зиму — чем укрыть растения осенью

Человек, который мульчирует помидоры на огороде. Фото: Pinterest

В ближайшие дни на территорию Украины "ворвется" настоящая зима, ведь синоптики прогнозируют первый снег. Поэтому если у вас есть собственный дачный участок, поспешите защитить его от замерзания, чтобы почва на огороде не потеряла своего плодородия.

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С наступлением осеннего периода многие дачники ломают голову насчет того, как можно защитить свой огород от морозов. Дело в том, что холода могут быть опасны для многих растений на огороде, поэтому необходимо подготовить их к зимнему сезону.

Как можно защитить почву от холодов

Чтобы защитить свой огород от замерзания зимой, воспользуйтесь таким распространенным способом, как мульчирование. Это поможет сохранить тепло в земле, улучшить структуру вашей почвы и подкормить все присутствующие огородные растения.

К тому же, мульчирование защитит вашу почву от выветривания, задерживая влагу, необходимую корневым системам растений.

Процесс мульчирования растения на огороде. Фото: The Spruse

Какой материал лучше для мульчирования

Хвоя

Опытные дачники рекомендуют воспользоваться хвоей, которая не только выглядит красиво, но и защищает почву от морозов и обладает антигрибковым действием. К тому же, ветви этого дерева постепенно делают почву более кислой, что подходит для растений, которые любят выращиваться в кислой почве.

Этот материал отлично подходит для помидоров, которые весной будут отлично себя ощущать в таком тепле. Однако, если вы захотите посадить потом огурцы, добавьте в лунки пепел.

Мульчирование клубники хвоей. Фото: Pinterest

Солома

Этим материалом также можно защитить свой огород, ведь он способен задерживать снег, который утепляет растения. В использовании солома легкая и не меняет уровень кислотности почвы, поэтому этот материал идеально подходит для многих огородных культур.

Но будьте осторожны, ведь солома может привлекать грызунов, поэтому следует позаботиться о профилактике этих вредителей. К тому же, весной лучше убрать солому, чтобы почва могла спокойно "проснуться" после зимы.

Мульчирование клубники соломой. Фото: Gardening Know How

Напомним, мы писали о том, как правильно подготовить свою теплицу к зимнему сезону.

Раньше мы рассказывали о том, что можно посадить на огороде в зимний период.

Также мы сообщали о том, чем стоит укрыть кусты клубники осенью, чтобы они не погибли зимой.