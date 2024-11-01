Как утеплить свой огород на зиму — чем укрыть растения осенью

Как можно защитить огород от замерзания зимой — советы
В ближайшие дни на территорию Украины "ворвется" настоящая зима, ведь синоптики прогнозируют первый снег. Поэтому если у вас есть собственный дачный участок, поспешите защитить его от замерзания, чтобы почва на огороде не потеряла своего плодородия.
Новини.LIVE делится полезными советами.
С наступлением осеннего периода многие дачники ломают голову насчет того, как можно защитить свой огород от морозов. Дело в том, что холода могут быть опасны для многих растений на огороде, поэтому необходимо подготовить их к зимнему сезону.
Как можно защитить почву от холодов
Чтобы защитить свой огород от замерзания зимой, воспользуйтесь таким распространенным способом, как мульчирование. Это поможет сохранить тепло в земле, улучшить структуру вашей почвы и подкормить все присутствующие огородные растения.
К тому же, мульчирование защитит вашу почву от выветривания, задерживая влагу, необходимую корневым системам растений.
Какой материал лучше для мульчирования
Хвоя
Опытные дачники рекомендуют воспользоваться хвоей, которая не только выглядит красиво, но и защищает почву от морозов и обладает антигрибковым действием. К тому же, ветви этого дерева постепенно делают почву более кислой, что подходит для растений, которые любят выращиваться в кислой почве.
Этот материал отлично подходит для помидоров, которые весной будут отлично себя ощущать в таком тепле. Однако, если вы захотите посадить потом огурцы, добавьте в лунки пепел.
Солома
Этим материалом также можно защитить свой огород, ведь он способен задерживать снег, который утепляет растения. В использовании солома легкая и не меняет уровень кислотности почвы, поэтому этот материал идеально подходит для многих огородных культур.
Но будьте осторожны, ведь солома может привлекать грызунов, поэтому следует позаботиться о профилактике этих вредителей. К тому же, весной лучше убрать солому, чтобы почва могла спокойно "проснуться" после зимы.
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