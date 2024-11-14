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Зустріньте весну без бур'яна — як захистити город від портулака

14 листопада 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити на городі восени, щоб навесні не було портулаку
Людина, яка тримає викопаний портулак у руці. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники, які мають багато досвіду в городніх справах, знають, що такий бур’ян, як портулак, дуже важко виводиться з ділянки. Але якщо ви дуже хочете зустріти весну без цього небажаного зеленого килимка, дізнайтеся, що варто зробити на городі восени.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що таке портулак

Портулак — це популярний бур’ян, якого ще в народі називають "килим" через його здатність вкривати землю, немов справжній килим. Ця рослина має один головний недолік — вона здатна дуже швидко розростатися по городній ділянці. 

І попри те, що портулак має багато корисних властивостей, його дуже важко виводити з городу. Річ у тому, що за один вегетаційний період ця рослина дає до трьох-чотирьох поколінь насіння, тобто, до одного мільйона насінин.

Портулак
Городній портулак на ділянці. Фото: Pinterest

Восени важливо не дати цим насінинам потрапити в ґрунт, інакше потім можна їх не позбутися зовсім. Якщо ви зробите одну важливу реч на своїй ділянці в осінню пору року, ви зможете досягти того, щоб навесні навіть й духу цього бур’яну не було на вашому городі.

Як боротися з портулаком на городі

Якщо ви не хочете, щоб весна прийшла разом з розростанням портулаку, вам важливо дізнатися, що зробити на городі восени. Так, досвідчені дачники рекомендують глибоко перекопати ґрунт восени, адже потрапивши на більшу глибину, насіння втрачає сили на проростання.

Копание огорода
Процес перекопування ґрунту на городі. Фото: Actuality

Важливо встигнути зробити глибоку оранку в листопаді, щоб насіння цього набридливого бур’яна полежало ще декілька років і не займало місце на городі. Ця проста, але дуже ефективна порада допоможе вам забути про таку поширену проблему, як розростання портулаку по всьому городу.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко та ефективно знищити амброзію на дачі. 

Раніше ми розповідали про те, яка екзотична рослина допомагає знищувати бур’ян на городі. 

Також ми повідомляли про те, які бур’яни можуть покращувати врожай на городі.

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