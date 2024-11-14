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Встретьте весну без сорняков — как защитить огород от портулака

14 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что сделать на огороде осенью, чтобы весной не было портулака
Человек, держащий выкопанный портулак в руке. Фото: скриншот з YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники, имеющие много опыта в огородных делах, знают, что такой сорняк, как портулак, очень тяжело выводится с участка. Но если вы очень хотите встретить весну без этого нежелательного зеленого коврика, узнайте, что следует сделать на огороде осенью.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что такое портулак

Портулак — это популярный сорняк, которого еще в народе называют "ковер" из-за его способности укрывать землю, словно настоящий ковер. Это растение имеет один главный недостаток — оно способно очень быстро разрастаться по огородному участку.

И несмотря на то, что у портулака много полезных свойств, его очень трудно выводить из огорода. Дело в том, что за один вегетационный период это растение дает до трех-четырех поколений семян, то есть, до одного миллиона семян.

Портулак
Огородний портулак на участке. Фото: Pinterest

Осенью важно не дать этим семенам попасть в почву, иначе потом можно от них не избавиться совсем. Если вы сделаете одну важную вещь на своем участке в осеннее время года, вы сможете достичь того, чтобы весной даже духа этого сорняка не было на вашем огороде.

Как бороться с портулаком на огороде

Если вы не хотите, чтобы весна пришла вместе с разрастанием портулака, вам важно узнать, что сделать на огороде осенью. Так, опытные дачники рекомендуют глубоко перекопать почву осенью, ведь попав на большую глубину, семена теряют силы на прорастание.

Копание огорода
Процесс перекапывания почвы на огороде. Фото: Actuality

Важно успеть сделать глубокую вспашку в ноябре, чтобы семена этого надоедливого сорняка полежали еще несколько лет и не занимали место на огороде. Этот простой, но очень эффективный совет поможет вам забыть о такой распространенной проблеме, как разрастание портулака по всему огороду.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро и эффективно уничтожить амброзию на даче.

Раньше мы рассказывали о том, какое экзотическое растение помогает уничтожать сорняки на огороде.

Также мы сообщали о том, какие сорняки могут улучшать урожай на огороде.

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