Снігозатримання на городі — що це і як захистити рослини від морозів

Людина, яка чистить сніг біля будинку. Фото: Freepik

Всім дачникам завжди хочеться захистити свої рослини на городі, особливо в зимову пору року, і одним з ефективних способів це зробити є снігозатримання. Досвідчені городники пояснили, для чого це потрібно і як саме проводити цю процедуру взимку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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По-перше, сніг захищає ґрунт від морозів, ерозії та вітру, а по-друге, він насичує землю вологою, що, в свою чергу, покращує врожайність рослин. Також шар снігу підвищує температуру ґрунту, а це допомагає озимим рослинам стійко витримати морози і раніше розпуститися навесні.

Рослина взимку під снігом. Фото: Freepik

До того ж снігом можна захистити молоді культури, квіти і ягідні чагарники від морозу і пришвидшити розмноження дощових черв’яків.

Як проводити процедуру снігозатримання

Якщо на вашій ділянці ростуть сидерати, то, по суті, вам нічого робити і не треба, адже вони вважаються гарними затримувачами снігу. Річ у тому, що сніг із сидератів набагато довше сходить, а саме це потрібно для захисту ваших рослин на городі.

Однак, якщо у вас немає сидератів, тоді поставте заслін з будь-яких матеріалів, які є у вас під рукою, щоб вітер не роздував сніг. Навколо молодих чагарників, троянд і маленьких дерев згребіть сніг так, щоб створити пагорби, які тануть довше, аніж звичайний шар снігу.

Затримання снігу на городі. Фото: скриншот з YouTube

Але запам’ятайте, що корінню потрібен доступ до свіжого повітря, тому не трамбуйте сніг занадто щільно. Однак, цей метод зовсім не підходить для вишні та сливу. А ось для яких рослин він чудово підійде, так це для:

Суниці

Аґруса

Ожини

Смородини

Можете також розкласти по ділянці предмети, які здатні затримувати сніг, наприклад:

Стебла кукурудзи

Хвою

Сухі гілки

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