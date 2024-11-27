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Як затримати сніг на городі, щоб захистити рослини від морозів

27 листопада 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Снігозатримання на городі — що це і як захистити рослини від морозів
Людина, яка чистить сніг біля будинку. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Всім дачникам завжди хочеться захистити свої рослини на городі, особливо в зимову пору року, і одним з ефективних способів це зробити є снігозатримання. Досвідчені городники пояснили, для чого це потрібно і як саме проводити цю процедуру взимку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Снігозатримання — навіщо воно потрібно

По-перше, сніг захищає ґрунт від морозів, ерозії та вітру, а по-друге, він насичує землю вологою, що, в свою чергу, покращує врожайність рослин. Також шар снігу підвищує температуру ґрунту, а це допомагає озимим рослинам стійко витримати морози і раніше розпуститися навесні.

Растение зимой
Рослина взимку під снігом. Фото: Freepik

До того ж снігом можна захистити молоді культури, квіти і ягідні чагарники від морозу і пришвидшити розмноження дощових черв’яків. 

Як проводити процедуру снігозатримання

Якщо на вашій ділянці ростуть сидерати, то, по суті, вам нічого робити і не треба, адже вони вважаються гарними затримувачами снігу. Річ у тому, що сніг із сидератів набагато довше сходить, а саме це потрібно для захисту ваших рослин на городі.

Однак, якщо у вас немає сидератів, тоді поставте заслін з будь-яких матеріалів, які є у вас під рукою, щоб вітер не роздував сніг. Навколо молодих чагарників, троянд і маленьких дерев згребіть сніг так, щоб створити пагорби, які тануть довше, аніж звичайний шар снігу. 

Снегозадержка
Затримання снігу на городі. Фото: скриншот з YouTube

Але запам’ятайте, що корінню потрібен доступ до свіжого повітря, тому не трамбуйте сніг занадто щільно. Однак, цей метод зовсім не підходить для вишні та сливу. А ось для яких рослин він чудово підійде, так це для:

  • Суниці
  • Аґруса
  • Ожини
  • Смородини

Можете також розкласти по ділянці предмети, які здатні затримувати сніг, наприклад:

  • Стебла кукурудзи
  • Хвою
  • Сухі гілки

Нагадаємо, ми писали про те, які овочі можна посадити на городі напередодні зими. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити смородину на городі для захисту взимку. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити свій город від замерзання взимку. 

рослини сніг зима поради город

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