Чим підживити смородину восени — ефективне добриво

Людина, яка тримає смородину в руці. Фото: Freepik

Якщо на вашому городі ростуть кущі смородини і ви хочете покращити врожай цієї ягоди, підживіть ці рослини восени. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто "нагодувати" смородину в осінню пору року, щоб зробити врожай більш рясним і якісним вже навесні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Дачники з досвідом рекомендують підживлювати кущі смородини таким добривом із вмістом фосфору, як суперфосфат. Ним "годуйте" ягоди, щонайменше, за 15 днів до настання заморозків — саме тоді, коли зі смородини попадало листя, а земля ще не промерзла.

Врожай на кущах смородини. Фото: Pinterest

Як правильно підживлювати смородину суперфосфатом

Перш за все, візьміть палицю, діаметр якої становитиме десь п’ять сантиметрів, — це може бути держак від лопати. Потім зробіть нею отвори в землі завглибшки десь 15 сантиметрів по периметру крони рослини. Запам’ятайте, що дорослому кущу потрібно три-чотири отвори, а молодому — десь один-два.

До кожного отвору додайте по одній столовій ложці добрива, присипавши зверху землею. Якщо ґрунт сухий, додатково полийте кущі, адже коріння смородини розташоване неглибоко. Таким чином, вода змусить фосфорне добриво швидше дістатися кореневої системи смородинових кущів і почати швидше діяти.

Процес підживлення смородини на городі. Фото: Pinterest

Чим корисне підживлення смородини суперфосфатом

Це добриво допоможе смородині витримати зимові морози і вже наступного року потішити вас неймовірним врожаєм. Тому суперфосфат вважається найкращим та найефективнішим добривом для "годування" смородинових кущів восени.

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