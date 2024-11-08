Як захистити смородину від морозів у листопаді — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай смородини. Фото: Pinterest

Щоб насолоджуватися смачною і солодкою смородиною з власної ділянки, її необхідно правильно доглядати, а з наближенням зими це особливо важливо. Досвідчені дачники розповіли, що варто зробити зі смородиною зараз, щоб допомогти їй стійко витримати зимові морози.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Мульчування смородини

Досвідчені городники категорично не радять мульчувати цю сезонну ягоду соломою або іншими органічними матеріалами. Річ у тому, що вони довго розкладаються, а тому до коріння не потраплятимуть корисні елементи, а самі рослини можуть заразитися.

Тому в листопаді краще замульчувати смородину перегноєм, адже він не пропускає холод і буде першим дієвим добривом з наближенням весняного періоду.

Процес мульчування куща смородини. Фото: скриншот з YouTube

Полив смородини

Восени також необхідно поливати смородину, адже без вологи вона може загинути взимку. Тому щойно листя опаде, а середня температура наблизиться до нуля градусів, полийте кущі цієї ягоди. Причому, робити це варто в першій половині листопада.

Обробка від хвороб і шкідників

Щоб ефективно захистити смородину від шкідників і хвороб, приготуйте дієву суміш. Для цього вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

Коричневе господарське мило — 50 грамів

Мідний купорос — одна столова ложка

Деревна зола — одна склянка

Вода — одне відро

Віник

Тертка

Натріть мило на тертці, додайте у воду, потім покладіть туди золу з мідним купоросом і ретельно розмішайте до повного розчинення. Щойно розчин буде блакитного відтінку, візьміть звичайний віник, вмокніть його в суміш і обприскайте смородину. Залишки розчину просто вилийте під кущі. Це допоможе вам уникнути поширення захворювань і шкідників.

Процес обробки смородинового куща. Фото: Freepik

Підживлення добривами

У листопаді досвідчені дачники рекомендують підживлювати смородину добривами, які містять фосфор і калій. Вони допоможуть брунькам сформуватися, покращать стійкість кущів до морозів і збільшать врожай ягід.

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