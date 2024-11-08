Як захистити смородину від морозів у листопаді — поради дачникам

Обов'язково зробіть в листопаді — як захистити смородину взимку
Щоб насолоджуватися смачною і солодкою смородиною з власної ділянки, її необхідно правильно доглядати, а з наближенням зими це особливо важливо. Досвідчені дачники розповіли, що варто зробити зі смородиною зараз, щоб допомогти їй стійко витримати зимові морози.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як правильно доглядати смородину в листопаді
Мульчування смородини
Досвідчені городники категорично не радять мульчувати цю сезонну ягоду соломою або іншими органічними матеріалами. Річ у тому, що вони довго розкладаються, а тому до коріння не потраплятимуть корисні елементи, а самі рослини можуть заразитися.
Тому в листопаді краще замульчувати смородину перегноєм, адже він не пропускає холод і буде першим дієвим добривом з наближенням весняного періоду.
Полив смородини
Восени також необхідно поливати смородину, адже без вологи вона може загинути взимку. Тому щойно листя опаде, а середня температура наблизиться до нуля градусів, полийте кущі цієї ягоди. Причому, робити це варто в першій половині листопада.
Обробка від хвороб і шкідників
Щоб ефективно захистити смородину від шкідників і хвороб, приготуйте дієву суміш. Для цього вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:
- Коричневе господарське мило — 50 грамів
- Мідний купорос — одна столова ложка
- Деревна зола — одна склянка
- Вода — одне відро
- Віник
- Тертка
Натріть мило на тертці, додайте у воду, потім покладіть туди золу з мідним купоросом і ретельно розмішайте до повного розчинення. Щойно розчин буде блакитного відтінку, візьміть звичайний віник, вмокніть його в суміш і обприскайте смородину. Залишки розчину просто вилийте під кущі. Це допоможе вам уникнути поширення захворювань і шкідників.
Підживлення добривами
У листопаді досвідчені дачники рекомендують підживлювати смородину добривами, які містять фосфор і калій. Вони допоможуть брунькам сформуватися, покращать стійкість кущів до морозів і збільшать врожай ягід.
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