Чим підживити смородину в листопаді — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай смородини на городі. Фото: Wprost

Підживлення смородини є важливим етапом догляду цих плодів, який в жодному випадку не можна пропускати. Якщо ви хочете вберегти кущі цієї ягоди взимку і зібрати потрійний врожай наступного року, вам варто знати, якими добривами варто "нагодувати" смородину в листопаді.

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Компост

Цього місяця можна підживити смородину компостом або перегноєм, які містять велику кількість корисних елементів і допоможуть кущам витримати зиму. Розсипте одне з цих добрив навколо куща так, щоб від пристовбурних кіл відстань становила до 20 сантиметрів, і загорніть добриво в ґрунт на глибину від десяти до 15 сантиметрів.

Стигла смородина в руці. Фото: Freepik

Мінеральні добрива

У листопаді можна також підживити смородину добривами із вмістом фосфору, калію і азоту. Перший елемент сприяє гарному розвитку коріння, другий компонент покращує витривалість взимку, а третій — стимулює ріст і розвиток смородинових кущів. Підживлюйте цим ягоду відповідно до інструкції на пакуванні.

Зелені добрива

Якщо ви хочете зробити смородину більш стійкою до холодів, підживлюйте її зеленими добривами, тобто, сидератами. Посійте навколо кущів люцерну, яка наділятиме ґрунт азотом.

Підживлення смородинового куща на городі. Фото: Techinfus.com

Як і чим поливати смородину в листопаді

Цього місяця важливо поливати смородину достатньою кількістю води, адже саме в цей період її потрібно зволожити, щоб підготувати до зими. Щоб забезпечити достатній рівень вологи, поливайте кущі цієї літньої ягоди кожні десять або 14 днів теплою водою.

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