Чим обробити смородину восени, щоб зібрати великий врожай у майбутньому — поради

Людина, яка обприскує смородинові кущі на городі. Фото: Decorexpro

Догляд городніх культур — це обов’язковий етап вирощування гарного врожаю, і смородина цьому не виключення. Досвідчена дачники пояснили, чим варто обробити цю літню ягоду наприкінці сезону, щоб наступного року зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Восени смородинові кущі необхідно поливати, обрізати і підживлювати, але одним з найважливіших етапів догляду є їхня обробка. Дізнайтеся, як можна збільшити врожай цих літніх ягід за допомогою такого важливого процесу, як обробка.

Великий врожай смородини на кущі. Фото: Pinterest

Навіщо обробляти смородину

Обробляючи кущі смородини, ви таким чином проводите профілактику небезпечних хвороб і не даєте шкідливим комахам знищувати врожай цієї ягоди. До того ж, в деяких випадках обробкою можна допомогти смородиновим кущам стійкіше переносити зниження температури повітря.

Чим варто обробляти смородинові кущі

Досвідчені дачники рекомендують скористатися бордоською сумішшю, яка допомагає ягодам краще пережити зиму і захистити себе від захворювань. Та експерти радять для молодих кущів обрати суміш 1%, а ось для більш дорослих — 3%.

Далі слід приготувати засіб відповідно до інструкції на пакуванні та обробити ягідні чагарники. Але не тільки самі кущі треба обприскувати, це ще краще робити і навколо них.

Обприскування смородинових кущів на городі. Фото: Freepik

Коли краще обробляти смородину

Досвідчені городники рекомендують проводити обробку смородинових кущів наприкінці осені. У жодному випадку не можна обприскувати кущі цієї літньої ягоди тоді, коли надворі дощить, адже це може погано вплинути на майбутній врожай смородини.

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