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Чим варто обприскати смородину восени, щоб у майбутньому збирати врожай мішками

26 вересня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим обробити смородину восени, щоб зібрати великий врожай у майбутньому — поради
Людина, яка обприскує смородинові кущі на городі. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Догляд городніх культур — це обов’язковий етап вирощування гарного врожаю, і смородина цьому не виключення. Досвідчена дачники пояснили, чим варто обробити цю літню ягоду наприкінці сезону, щоб наступного року зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Восени смородинові кущі необхідно поливати, обрізати і підживлювати, але одним з найважливіших етапів догляду є їхня обробка. Дізнайтеся, як можна збільшити врожай цих літніх ягід за допомогою такого важливого процесу, як обробка.

Большой урожай смородины на кусте
Великий врожай смородини на кущі. Фото: Pinterest

Навіщо обробляти смородину

Обробляючи кущі смородини, ви таким чином проводите профілактику небезпечних хвороб і не даєте шкідливим комахам знищувати врожай цієї ягоди. До того ж, в деяких випадках обробкою можна допомогти смородиновим кущам стійкіше переносити зниження температури повітря.

Чим варто обробляти смородинові кущі

Досвідчені дачники рекомендують скористатися бордоською сумішшю, яка допомагає ягодам краще пережити зиму і захистити себе від захворювань. Та експерти радять для молодих кущів обрати суміш 1%, а ось для більш дорослих — 3%.

Далі слід приготувати засіб відповідно до інструкції на пакуванні та обробити ягідні чагарники. Але не тільки самі кущі треба обприскувати, це ще краще робити і навколо них.

Опрыскивание смородиновых кустов на огороде
Обприскування смородинових кущів на городі. Фото: Freepik

Коли краще обробляти смородину

Досвідчені городники рекомендують проводити обробку смородинових кущів наприкінці осені. У жодному випадку не можна обприскувати кущі цієї літньої ягоди тоді, коли надворі дощить, адже це може погано вплинути на майбутній врожай смородини.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати смородинові кущі восени, щоб збільшити врожай втричі. 

Раніше ми розповідали про те, чому зі смородинових кущів сипляться ягоди і як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як вилікувати смородинові кущі від поширених хвороб. 

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