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Чем стоит опрыскать смородину осенью, чтобы в будущем собирать урожай мешками

26 сентября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем обработать смородину осенью, чтобы собрать большой урожай в будущем — советы
Человек, который опрыскивает смородиновые кусты на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Уход за огородными культурами — это обязательный этап выращивания хорошего урожая, и смородина этому не исключение. Опытные дачники объяснили, чем стоит обработать эту летнюю ягоду в конце сезона, чтобы в следующем году собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Осенью смородиновые кустарники необходимо поливать, обрезать и подкармливать, но одним из важнейших этапов ухода является их обработка. Узнайте, как можно увеличить урожай этих летних ягод с помощью такого важного процесса, как обработка.

Большой урожай смородины на кусте
Большой урожай смородины на кусте. Фото: Pinterest

Зачем обрабатывать смородину

Обрабатывая кусты смородины, вы таким образом проводите профилактику опасных болезней и не даете вредным насекомым уничтожать урожай этой ягоды. К тому же, в некоторых случаях обработкой можно помочь смородиновым кустам более устойчиво переносить снижение температуры воздуха.

Чем стоит обрабатывать смородиновые кусты

Опытные дачники рекомендуют воспользоваться бордоской смесью, помогающей ягодам лучше пережить зиму и защитить себя от заболеваний. Но эксперты советуют для молодых кустов выбрать смесь 1%, а вот для более взрослых — 3%.

Далее следует приготовить средство в соответствии с инструкцией на упаковке и обработать ягодные кустарники. Но не только сами кусты надо опрыскивать, это еще лучше делать и вокруг них.

Опрыскивание смородиновых кустов на огороде
Опрыскивание смородиновых кустов на огороде. Фото: Freepik

Когда лучше обрабатывать смородину

Опытные огородники рекомендуют проводить обработку смородиновых кустов в конце осени. Ни в коем случае нельзя опрыскивать кусты этой летней ягоды тогда, когда на воздухе дождит, ведь это может плохо повлиять на будущий урожай смородины.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать смородиновые кусты осенью, чтобы увеличить урожай в три раза.

Раньше мы рассказывали о том, почему со смородиновых кустов сыплются ягоды и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как вылечить смородиновый кустарник от распространенных болезней.

урожай ягоды советы огород Смородина

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