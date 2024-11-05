Чем подкормить смородину в ноябре — советы дачникам

Человек, собирающий урожай смородины на огороде. Фото: Wprost

Подкормка смородины является важным этапом ухода за этими плодами, который ни в коем случае нельзя пропускать. Если вы хотите уберечь кусты этой ягоды зимой и собрать тройной урожай в следующем году, вам следует знать, какими удобрениями стоит "накормить" смородину в ноябре.

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Компост

В этом месяце можно подкормить смородину компостом или перегноем, которые содержат большое количество полезных элементов и помогут кустам выдержать зиму. Рассыпьте одно из этих удобрений вокруг куста так, чтобы от приствольных кругов расстояние составляло до 20 сантиметров, и заверните удобрение в грунт на глубину от десяти до 15 сантиметров.

Спелая смородина в руке. Фото: Freepik

Минеральные удобрения

В ноябре можно также подкормить смородину удобрениями с содержанием фосфора, калия и азота. Первый элемент способствует хорошему развитию корней, второй компонент улучшает выносливость зимой, а третий — стимулирует рост и развитие смородиновых кустов. Подпитывайте этим ягоду в соответствии с инструкцией на упаковке.

Зеленые удобрения

Если вы хотите сделать смородину более устойчивой к холодам, подпитывайте ее зелеными удобрениями, то есть, сидератами. Посейте вокруг кустов люцерну, которая будет наделять почву азотом.

Подкормка смородинового куста на огороде. Фото: Techinfus.com

Как и чем поливать смородину в ноябре

В этом месяце важно поливать смородину достаточным количеством воды, ведь именно в этот период ее нужно увлажнить, чтобы подготовить к зиме. Чтобы обеспечить достаточный уровень влаги, поливайте кусты этой летней ягоды каждые десять или 14 дней теплой водой.

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