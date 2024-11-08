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Обязательно сделайте в ноябре — как защитить смородину зимой

8 ноября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить смородину от морозов в ноябре — советы дачникам
Человек, собирающий урожай смородины. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы наслаждаться вкусной и сладкой смородиной из собственного участка, за ней необходимо правильно ухаживать, а с приближением зимы это особенно важно. Опытные дачники рассказали, что следует сделать со смородиной сейчас, чтобы помочь ей стойко выдержать зимние морозы.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Мульчирование смородины

Опытные огородники не советуют мульчировать эту сезонную ягоду соломой или другими органическими материалами. Дело в том, что они долго разлагаются, поэтому к корням не будут попадать полезные элементы, а сами растения могут заразиться.

Поэтому в ноябре лучше замульчировать смородину перегноем, ведь он не пропускает холода и будет первым действенным удобрением с приближением весеннего периода.

Мульчирование смородины
Процесс мульчирования куста смородины. Фото: скриншот с YouTube

Полив смородины

Осенью необходимо поливать смородину, ведь без влаги она может погибнуть зимой. Поэтому как только листья опадут, а средняя температура приблизится к нулю градусов, полейте кусты этой ягоды. Причем, делать это следует в первой половине ноября.

Обработка от болезней и вредителей

Чтобы эффективно защитить смородину от вредителей и болезней, приготовьте действенную смесь. Для этого вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

  • Коричневое хозяйственное мыло — 50 грамм
  • Медный купорос — одна столовая ложка
  • Древесная зола — один стакан
  • Вода — одно ведро
  • Веник
  • Терка

Натрите мыло на терке, добавьте в воду, затем положите туда золу с медным купоросом и тщательно размешайте до полного растворения. Как только раствор будет голубого оттенка, возьмите обычный веник, вмокните его в смесь и опрыскайте смородину. Остатки раствора просто вылейте под кусты. Это поможет вам избежать распространения заболеваний и вредителей.

Опрыскивание смородины
Процесс обработки смородинового куста. Фото: Freepik

Подкормка удобрениями

В ноябре опытные дачники рекомендуют подкармливать смородину удобрениями, содержащими фосфор и калий. Они помогут почкам сформироваться, улучшат устойчивость кустов к морозам и увеличат урожай ягод.

Напомним, мы писали о том, что лучше не сажать на огороде возле кустов смородины.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует опрыскивать смородиновые кусты в осенний сезон.

Также мы сообщали о том, зачем и как обрезать смородину осенью, чтобы увеличить урожай.

осень ягоды Смородина советы огород зима

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