Чем подкормить смородину осенью — эффективное удобрение

Человек, держащий смородину в руке. Фото: Freepik

Если на вашем огороде растут кусты смородины, и вы хотите улучшить урожай этой ягоды, подпитайте эти растения осенью. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит "накормить" смородину в осеннее время года, чтобы сделать урожай более обильным и качественным уже весной.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем стоит "кормить" смородину осенью

Дачники с опытом советуют подкармливать кусты смородины таким удобрением с содержанием фосфора, как суперфосфат. Им "кормите" ягоды, по меньшей мере, за 15 дней до наступления заморозков — именно тогда, когда со смородины попадали листья, а земля еще не промерзла.

Урожай на кустах смородины. Фото: Pinterest

Как правильно подкармливать смородину суперфосфатом

Прежде всего, возьмите палку, диаметр которой будет составлять где-то пять сантиметров, — это может быть черенок от лопаты. Затем сделайте ею отверстия в земле глубиной около 15 сантиметров по периметру кроны растения. Запомните, что взрослому кусту нужно три-четыре отверстия, а молодому — где-то один-два.

В каждое отверстие добавьте по одной столовой ложке удобрения, присыпав сверху землей. Если почва сухая, дополнительно полейте кусты, ведь корни смородины расположены неглубоко. Таким образом, вода заставит фосфорное удобрение быстрее добраться до корневой системы смородиновых кустов и начать быстрее действовать.

Процесс подкормки смородины на огороде. Фото: Pinterest

Чем полезна подкормка смородины суперфосфатом

Это удобрение поможет смородине выдержать зимние морозы и уже в следующем году порадует вас невероятным урожаем. Поэтому суперфосфат считается самым лучшим и эффективным удобрением для кормления смородиновых кустов осенью.

Напомним, мы писали о том, какие растения лучше не сажать на огороде возле смородины.

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