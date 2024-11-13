Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Встигніть це зробити до морозів — які овочі посадити восени arrow

Встигніть це зробити до морозів — які овочі посадити восени

13 листопада 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Які овочі можна посадити на городі до зими — поради дачникам
Чоловік, який сіє насіння на городі. Фото: Agromedia
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом знають, що осінь — це не вирок у плані посадки рослин на городі, адже деякі культури дають навіть кращий врожай, якщо їх посадити в цю пору року. Дізнайтеся, насіння яких овочів можна сміливо посадити напередодні зимового сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Під час осінньої посадки важливо завчасно підживити ґрунт на городі та збільшити кількість насіння на половину або чверть. Запам’ятайте, що насіння повинно бути сухим, а після посіву його не можна поливати. До того ж, необхідно правильно обрати сорт для осіннього посіву.

Щойно ви виконали всі ці правила, можете сміливо починати висаджувати овочі на городі. А щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, які саме овочі можна сіяти восени.

Семена
Процес посіву насіння на городі. Фото: Growfully

Овочі, які можна посіяти восени

Дачники з досвідом рекомендують посадити моркву і ріпу, але робити це краще в умовах температури не нижче трьох градусів тепла і завглибшки десь від трьох до чотирьох сантиметрів. Можна також посадити картоплю, але потрібно, щоб вночі настали перші заморозки, а глибина посадки становила від десяти до 15 сантиметрів.

Ще можна посіяти насіння буряків, але робити це краще після того, як надворі буде в районі двох градусів морозу стабільно, і на глибину в три-чотири сантиметри. До того ж напередодні зими можна посадити озимий часник і цибулю.

Посадка лука
Процес посадки цибулі на городі. Фото: Gardeners` World

Для осінньої посадки підійдуть також деякі види зелені, зокрема, такі різновиди, як:

  • Щавель
  • Кінза
  • Кріп
  • Петрушка
  • Шпинат
  • Листовий салат

Але в цьому випадку необхідно дотримуватися певних меж температурного режиму. Наприклад, кріп садять тоді, коли вдень надворі до двох градусів тепла, а салат — тоді, коли температура становить від нуля до двох градусів морозу. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим бадилля чорнобривців корисне для рослин на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна покращити структуру ґрунту на городі за допомогою звичайної солі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини допоможуть відлякати щурів на городі.

осінь овочі рослини зима поради город

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:48 Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

00:15 Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

23:54 У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

23:16 Збірна України з футболу несподівано програла Казахстану

00:48 Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

00:15 Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

23:54 У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

23:16 Збірна України з футболу несподівано програла Казахстану

22:59 У Держдепі США назвали суму надзвичайних позик для України

22:49 Савченко відреагувала на звинувачення Безуглої та долучила СБУ

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком