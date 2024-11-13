Які овочі можна посадити на городі до зими — поради дачникам

Чоловік, який сіє насіння на городі. Фото: Agromedia

Дачники з досвідом знають, що осінь — це не вирок у плані посадки рослин на городі, адже деякі культури дають навіть кращий врожай, якщо їх посадити в цю пору року. Дізнайтеся, насіння яких овочів можна сміливо посадити напередодні зимового сезону.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Під час осінньої посадки важливо завчасно підживити ґрунт на городі та збільшити кількість насіння на половину або чверть. Запам’ятайте, що насіння повинно бути сухим, а після посіву його не можна поливати. До того ж, необхідно правильно обрати сорт для осіннього посіву.

Щойно ви виконали всі ці правила, можете сміливо починати висаджувати овочі на городі. А щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, які саме овочі можна сіяти восени.

Процес посіву насіння на городі. Фото: Growfully

Овочі, які можна посіяти восени

Дачники з досвідом рекомендують посадити моркву і ріпу, але робити це краще в умовах температури не нижче трьох градусів тепла і завглибшки десь від трьох до чотирьох сантиметрів. Можна також посадити картоплю, але потрібно, щоб вночі настали перші заморозки, а глибина посадки становила від десяти до 15 сантиметрів.

Ще можна посіяти насіння буряків, але робити це краще після того, як надворі буде в районі двох градусів морозу стабільно, і на глибину в три-чотири сантиметри. До того ж напередодні зими можна посадити озимий часник і цибулю.

Процес посадки цибулі на городі. Фото: Gardeners` World

Для осінньої посадки підійдуть також деякі види зелені, зокрема, такі різновиди, як:

Щавель

Кінза

Кріп

Петрушка

Шпинат

Листовий салат

Але в цьому випадку необхідно дотримуватися певних меж температурного режиму. Наприклад, кріп садять тоді, коли вдень надворі до двох градусів тепла, а салат — тоді, коли температура становить від нуля до двох градусів морозу.

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