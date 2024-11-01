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Ніколи не викидайте бадилля чорнобривців, інакше загубите врожай

1 листопада 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна викидати бадилля чорнобривців — користь на городі
Людина, яка обрізає чорнобривці, що відцвіли. Фото: Zahrada.cz
Христина Кучугурна - Редактор

Чорнобривці — це гарні квіти, які не потребують особливих умов вирощування і навіть здатні бути цінним добривом для городніх рослин. Досвідчені дачники розповіли, чому краще не викидати ці рослини після того, як вони відцвіли.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підживлення рослин

Дачники з досвідом наголошують, що чорнобривці, які відцвіли, здатні знезаражувати ґрунт і, водночас, насичувати його необхідними корисними компонентами. Бадиллям цих квітів можна підживити деякі рослини під час перекопування ґрунту. Йдеться про такі овочеві культури, як:

  • Морква
  • Помідори
  • Цибуля
  • Часник
  • Капуста
Бархатцы
Кущі чорнобривців біля будівлі. Фото: Pinterest

Захист від шкідників і захворювань

Якщо ви помітили, що вашу полуницю знищують шкідники і часто вражають різні захворювання, бадилля чорнобривців є гарним порятунком. Щоб ефективно позбутися шкідників і хвороб, під час пересадки кущів цієї ягоди внесіть під них подрібнені кущі цієї рослини.

Якщо пересадка полуниці не планується, тоді можете внести бадилля чорнобривців у такому ж самому вигляді у міжряддя ягоди. 

Укриття на зиму

Ще чорнобривцями, які відцвіли, можна вкрити багаторічні рослини на зиму і, тим самим, врятувати їх від морозів. Особливо це потрібно таким квітам, як лілії, які можна вкрити бадиллям чорнобривців не лише від зимових холодів, а й навіть від гризунів.

Ботва бархатцев
Укриття дерева бадиллям чорнобривців. Фото: Pinterest

Додавання у компост

Також дачники з досвідом рекомендують відправити бадилля цих рослин до компостної ями. Річ у тому, що залишки чорнобривців запобігають поширенню патогенних бактерій і перешкоджають розвитку личинок хруща. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно збирати насіння чорнобривців. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити хризантеми від зимових морозів. 

Також ми повідомляли про те, чим категорично не можна вкривати троянди на зиму.

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