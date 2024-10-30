Чому треба садити чорнобривці на городі — користь рослин

Обов'язково посадіть чорнобривці на городі — чому це важливо
Чорнобривці сьогодні можна зустріти на кожній українській дачі, але це не тільки неймовірна краса, а ще й користь для городу. Досвідчені квітникарі розповіли, чим ці популярні рослини корисні для ґрунту і чому їх варто посіяти на своїй ділянці.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Мало хто знає, але чорнобривці — це дуже корисні рослини для городу, адже вони здатні захищати культури і сам ґрунт, а також покращувати розвиток. Досвідчені садівники розповіли, чому вам варто посіяти чорнобривці на своїй ділянці і чим вони, насправді, так корисні для городу.
Чому важливо посадити чорнобривці на городі
Захист ґрунту від виснаження
Ці квіти мають розгалужене коріння і густе листя, завдяки чому здатні захищати ґрунт від ерозії і пересихання. До того ж, чорнобривці наділяють виснажений ґрунт всіми корисними елементами, які йому необхідні, і покращують його структуру.
Захист від шкідників
Кожна справжня садівниця знає, який аромат мають ці квіти. Виявляється, завдяки різкому запаху чорнобривці здатні відлякувати слимаків і гризунів від городу, тим самим, зберігаючи врожай.
Покращення розвитку рослин
Якщо ви посадите цю рослину біля грядок на городі, де у вас ростуть овочі, вона допоможе їм стати міцними і здоровими. Річ у тому, що чорнобривці запобігають виходу вологи з ґрунту і насичує його корисними елементами.
Захист помідорів від фітофтори
Якщо вам треба захистити томати від такої хвороби, як фітофтора, посів чорнобривців — це найкращий варіант. Щоб вберегти помідори, внесіть подрібнені стебла рослини в ґрунт восени і перекопайте ділянку.
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