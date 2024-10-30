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Обов'язково посадіть чорнобривці на городі — чому це важливо

30 жовтня 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Чому треба садити чорнобривці на городі — користь рослин
Людина, яка доглядає чорнобривці на городі. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Чорнобривці сьогодні можна зустріти на кожній українській дачі, але це не тільки неймовірна краса, а ще й користь для городу. Досвідчені квітникарі розповіли, чим ці популярні рослини корисні для ґрунту і чому їх варто посіяти на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Мало хто знає, але чорнобривці — це дуже корисні рослини для городу, адже вони здатні захищати культури і сам ґрунт, а також покращувати розвиток. Досвідчені садівники розповіли, чому вам варто посіяти чорнобривці на своїй ділянці і чим вони, насправді, так корисні для городу.

Бархатцы
Яскраві чорнобривці в саду. Фото: Pinterest

Чому важливо посадити чорнобривці на городі

Захист ґрунту від виснаження

Ці квіти мають розгалужене коріння і густе листя, завдяки чому здатні захищати ґрунт від ерозії і пересихання. До того ж, чорнобривці наділяють виснажений ґрунт всіми корисними елементами, які йому необхідні, і покращують його структуру.

Захист від шкідників

Кожна справжня садівниця знає, який аромат мають ці квіти. Виявляється, завдяки різкому запаху чорнобривці здатні відлякувати слимаків і гризунів від городу, тим самим, зберігаючи врожай.

Бархатцы в руке
Догляд чорнобривців на городі. Фото: Freepik

Покращення розвитку рослин

Якщо ви посадите цю рослину біля грядок на городі, де у вас ростуть овочі, вона допоможе їм стати міцними і здоровими. Річ у тому, що чорнобривці запобігають виходу вологи з ґрунту і насичує його корисними елементами.

Захист помідорів від фітофтори

Якщо вам треба захистити томати від такої хвороби, як фітофтора, посів чорнобривців — це найкращий варіант. Щоб вберегти помідори, внесіть подрібнені стебла рослини в ґрунт восени і перекопайте ділянку. 

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо закопувати сухе насіння чорнобривців на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна використати бадилля чорнобривців у саду. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посадити на городі та в саду в листопаді.

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