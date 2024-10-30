Почему нужно сажать бархатцы на огороде — польза растений

Человек, ухаживающий за бархатцами на огороде. Фото: House Digest

Бархатцы сегодня можно встретить на каждой украинской даче, но это не только невероятная красота, но еще и польза для огорода. Опытные цветоводы рассказали, чем эти популярные растения полезны для почвы и почему их следует посеять на своем участке.

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Мало кто знает, но бархатцы — это очень полезные растения для огорода, ведь они способны защищать культуры и саму почву, а также улучшать развитие. Опытные садоводы рассказали, почему вам стоит посеять бархатцы на своем участке и чем они, на самом деле, так полезны для огорода.

Яркие бархатцы в саду. Фото: Pinterest

Почему важно посадить бархатцы на огороде

Защита почвы от истощения

Эти цветы имеют разветвленные корни и густые листья, благодаря чему способны защищать почву от эрозии и пересыхания. К тому же, бархатцы наделяют истощенную почву всеми полезными элементами, которые ей необходимы, и улучшают ее структуру.

Защита от вредителей

Каждая настоящая садовница знает, какой аромат у этих цветов. Оказывается, благодаря резкому запаху бархатцы способны отпугивать улиток и грызунов от огорода, тем самым, сохраняя урожай.

Уход за бархатцами на огороде. Фото: Freepik

Улучшение развития растений

Если вы посадите это растение возле грядок на огороде, где у вас растут овощи, оно поможет им стать крепкими и здоровыми. Дело в том, что бархатцы предотвращают выход влаги из почвы и насыщают ее полезными элементами.

Защита помидоров от фитофторы

Если вам нужно защитить томаты от такой болезни, как фитофтора, посев бархатцев — это самый лучший вариант. Чтобы уберечь помидоры, внесите измельченные стебли растения в почву осенью и перекопайте участок.

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