Чим краще не вкривати троянди на зиму — поради садівникам

Людина, яка доглядає кущ троянди. Фото: Pexels

Якщо на вашій клумбі ростуть розкішні троянди, і ви хочете вберегти їх від зимових морозів, тоді вам варто знати, як це правильно робити. Зокрема, досвідчені садівники розповіли, чим ні в якому разі не можна укривати ці квіти, а чим, навпаки, варто.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Якщо ви не хочете занапастити свої троянди взимку, їх потрібно восени утеплити. Зокрема, ці квіти потребують того, щоб їх вкривати напередодні настання зимового сезону. Однак, необхідно знати, чим не варто це робити, щоб не нашкодити рослинам, які завжди тішать неймовірною красою.

Дізнайтеся, яким матеріалом краще не вкривати троянди восени, а які, навпаки, будуть ефективними взимку.

Червоні троянди на клумбі. Фото: Pinterest

Чим краще не вкривати троянди на зиму

Якщо ви хочете, щоб троянди витримали зиму і вже навесні потішили ваше око неймовірним цвітінням, їх необхідно вкрити. Однак, садівники з досвідом не рекомендують мульчувати або накривати ці квіти сіном, адже так можна привернути увагу мишей, які можуть знищити рослини.

Людина, яка вкриває кущ троянд. Фото: Epic Gardening

Чим варто вкривати троянди восени

Досвідчені квітникарі рекомендують вкривати ці розкішні квіти матеріалом, який не подобається цим шкідникам. Наприклад, можна використати такий матеріал, як сухе листя дуба. Річ у тому, що це листя жорстке і має у своєму складі дубильні елементи, які повільно розкладаються.

Це може бути солома, в якій жили взимку миші, адже вдруге вони там зимувати не будуть. Також можна вкривати троянди на зиму торфом з тирсою або сосновим гіллям. Такі ж самі рекомендації, до речі, стосуються і мульчування садової суниці на зиму.

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