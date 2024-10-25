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Не укрывайте этим розы на зиму, если не хотите погубить цветы

25 октября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем лучше не укрывать розы на зиму — советы садоводам
Человек, ухаживающий за кустом розы. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Если на вашей клумбе растут роскошные розы, и вы хотите уберечь их от зимних морозов, тогда вам следует знать, как это правильно делать. В частности, опытные садоводы рассказали, чем ни в коем случае нельзя укрывать эти цветы, а чем, наоборот, стоит.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Если вы не хотите погубить свои розы зимой, их нужно осенью утеплить. В частности, эти цветы нуждаются в том, чтобы их укрывать накануне наступления зимнего сезона. Однако, необходимо знать, чем не стоит это делать, чтобы не навредить растениям, которые всегда радуют невероятной красотой.

Узнайте, каким материалом лучше не укрывать розы осенью, а какие, наоборот, будут эффективными зимой.

Розы
Красные розы на клумбе. Фото: Pinterest

Чем лучше не укрывать розы на зиму

Если вы хотите, чтобы розы выдержали зиму и уже весной порадовали ваш глаз невероятным цветением, их необходимо укрыть. Однако, садоводы с опытом не рекомендуют мульчировать или накрывать эти цветы сеном, ведь так можно привлечь внимание мышей, которые могут уничтожить растения.

Укрывание роз
Человек, накрывающий куст роз. Фото: Epic Gardening

Чем стоит укрывать розы осенью

Опытные цветоводы рекомендуют укрывать эти роскошные цветы материалом, который не нравится этим вредителям. Например, можно использовать такой материал, как сухие листья дуба. Дело в том, что эти листья жесткие и имеют в своем составе дубильные элементы, которые медленно разлагаются.

Это может быть солома, в которой жили зимой мыши, ведь второй раз они там зимовать не будут. Также можно укрывать розы на зиму торфом с опилками или лапником. Такие же рекомендации, кстати, касаются и мульчирования садовой земляники на зиму.

Напомним, мы писали о том, как обрезать розы в осенний сезон, чтобы не навредить растениям.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти розу, которая стала превращаться в шиповник.

Также мы сообщали о том, что делать с розой после завершения первого этапа цветения.

растения советы цветы розы сад

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