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Никогда не выбрасывайте ботву бархатцев, иначе погубите урожай

1 ноября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя выбрасывать ботву бархатцев — польза на огороде
Человек, который обрезает отцветшие бархатцы. Фото: Zahrada.cz
Кристина Кучугурная - Редактор

Бархатцы — это красивые цветы, которые не требуют особых условий выращивания и даже способны быть ценным удобрением для огородных растений. Опытные дачники рассказали, почему лучше не выбрасывать эти растения после того, как они отцвели.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Подкормка растений

Дачники с опытом отмечают, что отцветшие бархатцы способны обеззараживать почву и, в то же время, насыщать ее необходимыми полезными компонентами. Ботвой этих цветов можно подкормить некоторые растения во время перекапывания почвы. Речь идет о таких овощных культурах, как:

  • Морковь
  • Помидоры
  • Лук
  • Чеснок
  • Капуста
Бархатцы
Кусты бархатцев возле здания. Фото: Pinterest

Защита от вредителей и заболеваний

Если вы заметили, что вашу клубнику уничтожают вредители и часто поражают различные заболевания, ботва бархатцев является хорошим спасением. Чтобы эффективно избавиться от вредителей и болезней, при пересадке кустов этой ягоды внесите под них измельченные кусты этого растения.

Если пересадка клубники не планируется, тогда можете внести ботву бархатцев в таком же виде в междурядья ягоды.

Укрытие на зиму

Еще отцветшие бархатцами можно укрыть многолетние растения на зиму и тем самым спасти их от морозов. Особенно это нужно таким цветам, как лилии, которые можно укрыть ботвой бархатцев не только от зимних холодов, но даже от грызунов.

Ботва бархатцев
Укрытие дерева ботвой бархатцев. Фото: Pinterest

Добавление в компост

Также дачники с опытом рекомендуют отправить ботву этих растений в компостную яму. Дело в том, что остатки бархатцев предотвращают распространение патогенных бактерий и препятствуют развитию личинок майского жука.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно собирать семена бархатцев.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить хризантемы от зимних морозов.

Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя укрывать розы на зиму.

растения советы цветы бархатцы сад

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