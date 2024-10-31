Як захистити хризантеми взимку — що зробити з квітами восени

Людина, яка обрізає білі хризантеми. Фото: Alamy

Хризантеми, як і будь-які інші квіти на клумбі, потребують ретельного догляду, особливо, напередодні сезону зимових морозів. Досвідчені квітникарі розповіли, як правильно підготувати ці популярні рослини до зимівлі, щоб вони не загинули від холоду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Підтримка постійного поливу

Квітникарі з досвідом рекомендують продовжувати підтримувати регулярний полив доти, доки надворі сильно не знизяться стовпчики термометрів. Кількість цих поливів повинні бути залежно від погодних умов.

Однак перед заморозками необхідно полити кожну рослину п’ятьма літрами води, щоб підвищити рівень вологості. Обов’язково розпушіть ґрунт навколо хризантем, щоб утримати вологу і не дати їй швидко випаровуватися.

Процес поливу квітів у саду. Фото: The Spruse

Профілактична обрізка

Хризантеми мають густе листя, яке вони зберігають впродовж осені, тому їх варто захистити від замерзання взимку. Для цього обріжте рослини хризантем до 15-20 сантиметрів, щойно стовпчики термометрів почнуть знижуватися.

Обов’язково робіть це гострими інструментами, які перед цим продезінфікуйте. Це допоможе вам захистити хризантеми від різних захворювань та інфекцій, які можуть їх вражати.

Процедура обрізки хризантем у саду. Фото: Pinterest

Підняття і розпушування ґрунту

Щойно ви обрізали кущі, підніміть їхню основу і насипте навколо них пухкий ґрунт, щоб допомогти рослинам стійко витримати перші заморозки, особливо коли надворі немає снігу. Це допоможе створити своєрідну ізоляцію, щоб хризантеми не замерзли і не загинули в зимову пору року.

Процес розпушування ґрунту навколо рослин. Фото: Pixabay

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