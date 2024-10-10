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Як швидко та ефективно позбутися попелиці на хризантемі — народні методи

10 жовтня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як врятувати хризантему від попелиці — дієві народні методи, поради садівникам
Людина, яка доглядає хризантеми в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Хризантеми — це красиві квіти, які здатні витримувати різні хвороби і навалу шкідників, однак, буває так, що вони страждають від попелиці. Дізнайтеся, якими народними методами можна ефективно врятувати цю рослину і змусити її пишно розквітнути.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Якщо поруч із вами немає спеціальних засобів, які допомагають боротися з попелицею, але ви бачите, що хризантему необхідно терміново рятувати, скористайтеся деякими народними засобами. Вони допоможуть врятувати квітку від попелиці ефективно і безпечно.

Тля
Ознака наявності попелиці на рослині. Фото: Decorexpro

Народні засоби боротьби з попелицею на хризантемі

Нашатирний спирт

У кожного в аптечці точно знайдеться нашатирний спирт, а він вважається одним з найефективніших проти попелиці. Візьміть цей препарат, розведіть його у співвідношенні один до десяти і обприскайте хризантеми. Повторіть цю процедуру за два-три дні.

Цибулевий настій

Це також не менш ефективний засіб боротьби з такою поширеною хворобою, як попелиця. Щоб приготувати дієвий настій з цибулі, який врятує хризантему, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Лушпиння цибулі — дві жмені
  • Окріп — один літр

Залийте лушпиння окропом і варіть на вогні протягом п’яти хвилин, потім залиште настоятися на одну добу і обприскайте рослину. 

Цитрусові шкірки

Ви будете здивовані, але шкірки з цитрусових також здатні врятувати хризантему від попелиці. Для приготування дієвої суміші, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Шкірки цитрусових у підсушеному і подрібненому вигляді — одна жменя
  • Окріп — один літр

Залийте шкірки окропом і залиште в темному місці на одну добу, потім процідіть настій і обприскайте хризантему.

Мильний розчин

З попелицею також здатний поборотися і мильний розчин, а щоб приготувати дієву суміш, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Натерте мило — дві столові ложки
  • Гаряча вода

Розчиніть мило у гарячій воді, потім залиште остигнути і обприскайте свою квітку. 

Нагадаємо, ми писали про те, як обрізати півонії восени, щоб вони витримали зимові морози. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно обробити тюльпани восени перед посадкою, щоб вони витримали зиму. 

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квіти міська рада хризантеми сад народні методи попелиця

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