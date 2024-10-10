Як врятувати хризантему від попелиці — дієві народні методи, поради садівникам

Людина, яка доглядає хризантеми в саду. Фото: Pinterest

Хризантеми — це красиві квіти, які здатні витримувати різні хвороби і навалу шкідників, однак, буває так, що вони страждають від попелиці. Дізнайтеся, якими народними методами можна ефективно врятувати цю рослину і змусити її пишно розквітнути.

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Якщо поруч із вами немає спеціальних засобів, які допомагають боротися з попелицею, але ви бачите, що хризантему необхідно терміново рятувати, скористайтеся деякими народними засобами. Вони допоможуть врятувати квітку від попелиці ефективно і безпечно.

Ознака наявності попелиці на рослині. Фото: Decorexpro

Народні засоби боротьби з попелицею на хризантемі

Нашатирний спирт

У кожного в аптечці точно знайдеться нашатирний спирт, а він вважається одним з найефективніших проти попелиці. Візьміть цей препарат, розведіть його у співвідношенні один до десяти і обприскайте хризантеми. Повторіть цю процедуру за два-три дні.

Цибулевий настій

Це також не менш ефективний засіб боротьби з такою поширеною хворобою, як попелиця. Щоб приготувати дієвий настій з цибулі, який врятує хризантему, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Лушпиння цибулі — дві жмені

Окріп — один літр

Залийте лушпиння окропом і варіть на вогні протягом п’яти хвилин, потім залиште настоятися на одну добу і обприскайте рослину.

Цитрусові шкірки

Ви будете здивовані, але шкірки з цитрусових також здатні врятувати хризантему від попелиці. Для приготування дієвої суміші, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Шкірки цитрусових у підсушеному і подрібненому вигляді — одна жменя

Окріп — один літр

Залийте шкірки окропом і залиште в темному місці на одну добу, потім процідіть настій і обприскайте хризантему.

Мильний розчин

З попелицею також здатний поборотися і мильний розчин, а щоб приготувати дієву суміш, візьміть такі інгредієнти, як:

Натерте мило — дві столові ложки

Гаряча вода

Розчиніть мило у гарячій воді, потім залиште остигнути і обприскайте свою квітку.

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