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Как быстро и эффективно избавиться от тли на хризантеме — народные методы

10 октября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как спасти хризантему от тли — действенные народные методы, советы садоводам
Человек, который ухаживает за хризантемами в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Хризантемы — это красивые цветы, которые способны выдерживать различные болезни и нашествие вредителей, однако, бывает так, что они страдают от тли. Узнайте, какими народными методами можно эффективно спасти это растение и заставить его пышно расцвести.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Если рядом с вами нет специальных средств, помогающих бороться с тлей, но вы видите, что хризантему необходимо срочно спасать, воспользуйтесь некоторыми народными средствами. Они помогут спасти цветок от тли эффективно и безопасно.

Тля
Признак наличия тли на растении. Фото: Decorexpro

Народные средства борьбы с тлей на хризантеме

Нашатырный спирт

У каждого в аптечке точно найдется нашатырный спирт, а он считается одним из самых эффективных против тли. Возьмите этот препарат, разведите его в соотношении один к десяти и опрыскивайте хризантемы. Повторите эту процедуру через два-три дня.

Луковый настой

Это также не менее эффективное средство борьбы с такой распространенной болезнью, как тля. Чтобы приготовить действенный настой из лука, который спасет хризантему, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Шелуха с лука — две горсти
  • Кипяток — один литр

Залейте шелуху кипятком и варите на огне в течение пяти минут, затем оставьте настояться на сутки и опрыскайте растение.

Цитрусовые шкурки

Вы будете удивлены, но шкурки с цитрусовых также способны спасти хризантему от тли. Для приготовления действенной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Шкурки цитрусовых в подсушенном и измельченном виде — одна горсть
  • Кипяток — один литр

Залейте шкурки кипятком и оставьте в темном месте на сутки, затем процедите настой и опрыскайте хризантему.

Мыльный раствор

С тлей также способен сразиться и мыльный раствор, а чтобы приготовить действенную смесь, возьмите такие ингредиенты, как:

  • Натертое мыло — две столовые ложки
  • Горячая вода

Растворите мыло в горячей воде, затем оставьте остыть и опрыскивайте свой цветок.

Напомним, мы писали о том, как обрезать пионы осенью, чтобы они выдержали зимние морозы.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно обработать тюльпаны осенью перед посадкой, чтобы они выдержали зиму.

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цветы городской совет хризантемы сад народные методы тля

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