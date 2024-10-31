Как защитить хризантемы зимой — что сделать с цветами осенью

Человек, который обрезает белые хризантемы. Фото: Alamy

Хризантемы, как и любые другие цветы на клумбе, нуждаются в тщательном уходе, особенно в преддверии сезона зимних морозов. Опытные цветоводы рассказали, как правильно подготовить эти популярные растения к зимовке, чтобы они не погибли от холода.

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Поддержка постоянного полива

Цветоводы с опытом рекомендуют продолжать поддерживать регулярный полив до тех пор, пока на улице сильно не снизятся столбики термометров. Количество этих поливов должно быть в зависимости от погодных условий.

Однако перед заморозками необходимо полить каждое растение пятью литрами воды, чтобы повысить уровень влажности. Обязательно разрыхлите почву вокруг хризантем, чтобы удержать влагу и не дать ей быстро испаряться.

Процесс полива цветов в саду. Фото: The Spruse

Профилактическая обрезка

Хризантемы имеют густые листья, которые они сохраняют на протяжении осени, поэтому их следует защитить от замерзания зимой. Для этого обрежьте растения хризантем до 15-20 сантиметров, как только столбики термометров начнут снижаться.

Обязательно делайте это острыми инструментами, которые перед этим продезинфицируйте. Это поможет вам защитить хризантемы от различных заболеваний и инфекций, которые могут их поражать.

Процедура обрезки хризантем в саду. Фото: Pinterest

Поднятие и рыхление почвы

Как только вы обрезали кусты, поднимите их основание и насыпьте вокруг них рыхлую почву, чтобы помочь растениям стойко выдержать первые заморозки, особенно когда на улице нет снега. Это поможет создать своеобразную изоляцию, чтобы хризантемы не замерзли и не погибли в зимнее время года.

Процесс разрыхления почвы вокруг растений. Фото: Pixabay

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